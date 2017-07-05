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Профессор из Москвы оценила успехи тюменцев в лечении болезни Паркинсона

16:05 05 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы ФЦН

Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени посетила доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии лечебного факультета Российского национального исследовательского университета имени Пирогова Елена Катунина.

Она оценила возможности центра и обсудила с местными нейрохирургами перспективы лечения такого нейродегенеративного заболевания как болезнь Паркинсона.

В рамках визита Елена Катунина осмотрела клинику, пообщалась с главным врачом, профессором Альбертом Суфиановым, с пациентами, провела занятие для неврологов.

"Основная цель моего визита: познакомиться с направлениями работы Федерального центра нейрохирургии, особенно связанными с проведением терапии при болезни Паркинсона. Технические возможности ФЦН впечатляют: потрясающие условия для диагностики, высокоразрешающие методы нейровизуализации, МРТ, КТ, прекрасные операционные, в том числе с технологиями интраоперационного контроля. Отдельной похвалы заслуживают высококвалифицированные специалисты, которые накопили огромный опыт по проведению индивидуальных эксклюзивных нейрохирургических методик с использованием эндоскопических методов. Не каждая клиника может этим похвастаться", - поделилась впечатлениями столичный профессор.

Болезнь Паркинсона - хроническое заболевание, характерное для лиц старшей возрастной группы. Вызвано прогрессирующим разрушением и гибелью нейронов черной субстанции среднего мозга и других отделов центральной нервной системы.

Изменения структуры населения, а также влияние некоторых внешних факторов, например, неблагоприятной экологической ситуации, привели к тому, что рост числа таких больных наблюдается во всем мире. Возможности лечения таких болезней двоякие. Это может быть фармакотерапия или как безвариантная альтернатива - применение инвазивных методик.

"Зарегистрированы два вида таких методик: нейрохирургические, наиболее перспективной из которых является глубокая стимуляция мозга, и методика, которая заключается в возможности введения специального препарата через гастростому непосредственно в начальные отделы кишечника. И тот, и другой метод имеют определенные плюсы и минусы, но могу сказать, что количество пациентов, переведенных на инвазивные методы лечения, увеличивается в мире с каждым годом", - прокомментировала Елена Катунина.

По словам Альберта Суфианова, Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени за последнее время добился немалых успехов в хирургическом лечении болезни Паркинсона.

"Для данных операций в нашей клинике используется самое современное операционное оборудование, которое ведущие мировые специалисты признали наиболее точным. Практически все больные после лечения почувствовали регресс общей симптоматики и улучшение самочувствия. В постоперационном периоде пациент максимально в короткие сроки активизируется, проводятся необходимые реабилитационные мероприятия", - добавил главврач ФЦН.

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Фото пресс-службы ФЦН
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Теги: Альберт Суфианов , высокотехнологичная медпомощь , болезнь Паркинсона , Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени

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