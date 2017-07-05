Первый раз в It-класс: бесплатная школа программирования открывается в Тюмени

www.uriit.ru

Заявки на бесплатное обучение в Школе программирования Тюмени принимаются до 14 июля.

Это совместный проект правительства региона, Агентства инфраструктурного развития и Тюменского технопарка.

Обучение будет проходить на базе арт-пространства Work space, которое открылось на базе технопарка в рамках InnoWeek-2017. Обучение первой группы стартует 20 июля, ученики будут изучать язык программирования JAVA и принципы объектно-ориентированного программирования (ООП). Курс рассчитан на 3 месяца (июль-октябрь), в течение которых группа из 17 человек будет заниматься 2 раза в неделю. Аттестационной работой слушателей станет написание приложения на языке JAVA. У лучших выпускников школы будет возможность устроиться на работу в IT-компании региона.

Зачисление в группу происходит на основании конкурсного отбора. Учениками могут стать физические лица с техническим или математическим образованием, для участия в отборе необходимо пройти онлайн-тестирование.

По словам куратора проекта Алексея Томилова, школа станет гибким и быстрым инструментом для подготовки кадров и одним из элементов системы поддержки It-отрасли региона.

"В течение 2017 года планируем обучить около 100 человек. Школа программирования – это отличная возможность получения знаний тем, для кого программирование станет удачным дополнением к основной специальности. Мы надеемся, что проект охватит большую часть молодых и креативных людей, желающих попасть на работу в крупную IT-компанию".

По всем вопросам, связанным с обучением в Школе программирования, проконсультирует куратор проекта Алексей Томилов: +7 (922) 002-09-42, lobity@gmail.com.