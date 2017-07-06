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Ярмарка "Тюменская рыба" откроется в Выставочном зале

17:43 06 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: www.phototyumen.ru

Выставка-ярмарка выходного дня "Тюменская рыба", приуроченная к празднованию Дня рыбака, будет работать в областном центре в Выставочном зале (ул. Севастопольская, 12) 7 июля с 9 до 18 часов.

Как сообщает областной департамент агропромышленного комплекса, участниками ярмарки станут известные рыбоперерабатывающие предприятия региона: ООО "Эра-98", ООО "Сибрыбпром", ЗАО "Казанская рыба" и ООО "Логистическая компания “Эра-Тюмень”" рыбозавод "Сила Сибири" Бердюжского муниципального района. Тюменские товаропроизводители предложат в широком ассортименте горожанам товар высокого качества, выращенный в экологически чистых районах региона, произведенный на современном оборудовании.

На ярмарке будут представлены: охлажденная, мороженая, вяленая, слабосоленая и копченая рыба, морепродукты, пресервы, консервы, полуфабрикаты. Любители и гурманы наверняка оценят рыбное филе в разнообразных соусах и заправках. В этот день можно будет приобрести и диетическую продукцию — рыбные котлеты.

Теги: продовольственная ярмарка , День рыбака , рыбная продукция

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