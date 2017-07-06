О художниках от Возрождения до русского авангарда расскажут фильмы в кинотеатрах Тюмени

bankoboev.ru

17 документальных фильмов о художниках и направлениях в искусстве представляет проект #АртЛекторийВкино в кинотеатрах "Синема Парк" и "Киномакс".

Как сообщает Theare.HD, лучшие документальные фильмы о художниках и направлениях в искусстве, крупнейшие выставки последнего десятилетия представили в новом формате на экранах кинотеатров страны. Курс АртЛектория посвятили периодам в истории искусства от Возрождения до импрессионизма и от золотого века голландской живописи до русского авангарда.

Тюменцы смогут посмотреть премьеру "Революция – новое искусство для нового мира": фильм покажет английский взгляд на русский авангардизм начала XX века. "Сады в живописи – от Моне до Матисса" расскажет о коллекциях импрессионистского, пост-импрессионистского и авангардного искусства первой половины ХХ века и великих живописцах эпохи. Премьерным показом станет и лента "Микеланджело: любовь и смерть".

Познакомят зрителей с творчеством гениев фильмы-выставки "Я – Клод Моне", "Сад художника: американский импрессионизм", "Гойя – образы из плоти и крови". Искусствоведы и актеры, историки и музыканты рассказывают о своих любимых произведениях и музеях. Крупные планы и HD-съемка дают зрителям эффект присутствия в музейных залах в любой точке мира.

Дополним, проект #АртЛекторийВкино завершит показы 30 ноября. В Тюмени заключительный премьерный фильм зрители увидят 24 сентября.

Соб. инф.