up

6.07.2017 четверг

EUR 67.6754

USD 59.5787

В Тюмени 11..13 С 6 м/с
ветер северо-восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

О художниках от Возрождения до русского авангарда расскажут фильмы в кинотеатрах Тюмени

13:10 06 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
bankoboev.ru

17 документальных фильмов о художниках и направлениях в искусстве представляет проект #АртЛекторийВкино в кинотеатрах "Синема Парк" и "Киномакс".

Как сообщает Theare.HD, лучшие документальные фильмы о художниках и направлениях в искусстве, крупнейшие выставки последнего десятилетия представили в новом формате на экранах кинотеатров страны. Курс АртЛектория посвятили периодам в истории искусства от Возрождения до импрессионизма и от золотого века голландской живописи до русского авангарда.

Тюменцы смогут посмотреть премьеру "Революция – новое искусство для нового мира": фильм покажет английский взгляд на русский авангардизм начала XX века. "Сады в живописи – от Моне до Матисса" расскажет о коллекциях импрессионистского, пост-импрессионистского и авангардного искусства первой половины ХХ века и великих живописцах эпохи. Премьерным показом станет и лента "Микеланджело: любовь и смерть".

 

Познакомят зрителей с творчеством гениев фильмы-выставки "Я – Клод Моне", "Сад художника: американский импрессионизм", "Гойя – образы из плоти и крови". Искусствоведы и актеры, историки и музыканты рассказывают о своих любимых произведениях и музеях. Крупные планы и HD-съемка дают зрителям эффект присутствия в музейных залах в любой точке мира.

Дополним, проект #АртЛекторийВкино завершит показы 30 ноября. В Тюмени заключительный премьерный фильм зрители увидят 24 сентября.

Соб. инф.

Теги: кинотеатр , фильм , документальное кино , кино

Последние новости

13:21 Тюменский симфонический оркестр выступит с концертом на набережной в августе
13:10 О художниках от Возрождения до русского авангарда расскажут фильмы в кинотеатрах Тюмени
13:00 Тюменские ветераны почтили память погибших сотрудников полиции
12:49 В Тюмени назовут лучший микрорайон
12:38 Москвичка не пустила тюменку в полуфинал Кубка Балашихи
12:27 Жителей Тюмени осудят за регистрацию фиктивных фирм
12:16 Общественники контролируют исполнение концессионных соглашений в сфере ЖКХ
12:05 Тюменский шахматист заключил мирное соглашение на Корсике
11:54 Почти двенадцать тысяч жителей региона пострадали от клещей
11:43 Безработным жителям области помогают адаптироваться на рынке труда
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев участвовал во всероссийском совещании по работе контролирующих органов

Тюменская область принимает меры по снижению коррупционных рисков

Владимир Якушев: проблемы граждан нужно решать ежедневно

Политика

Иван Квитка: предварительное голосование позволяет определять кандидатов, которых поддерживают избиратели

Единороссы четырех регионов обсудили планы и задачи партийной работы

Александр Моор: рынок жилья перестал быть дефицитным

Экономика

Строительство завода по выпуску гормональных препаратов началось в Тюменской области

"Выручай-карта" будет работать во всех магазинах "Пятерочка"

Бизнесменов научат манипулировать партнерами во время переговоров

Общество

Тюменский симфонический оркестр выступит с концертом на набережной в августе

О художниках от Возрождения до русского авангарда расскажут фильмы в кинотеатрах Тюмени

Тюменские ветераны почтили память погибших сотрудников полиции

Спорт

Москвичка не пустила тюменку в полуфинал Кубка Балашихи

Тюменский шахматист заключил мирное соглашение на Корсике

Голкипер российской сборной сыграл за дубль "Тюмени"

Происшествия

Пьяный житель села Ярково вез троих детей в багажнике

Иномарка столкнулась с автобусом в центре Тюмени

На Урале мужчина на улице расстрелял двух человек
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+