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Общественники контролируют исполнение концессионных соглашений в сфере ЖКХ

12:16 06 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Исполнение концессионных соглашений в сфере ЖКХ контролируют не только уполномоченные организации Тюменской области, но и общественники.

Об этом рассказал председатель общественного совета при департаменте ЖКХ Тюменской области Игорь Ураков.

"Для сферы ЖКХ это новое, но очень важное направление. Передача объектов эффективным собственникам позволяет повысить эффективность использования инженерных сетей и модернизировать их", - пояснил он.

Общая сумма частных инвестиций в этой сфере в 2016 году составила 1 млрд 472 млн рублей. На эти деньги отремонтировали участки сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме, Уватском районе, Соколовский и Сумкинский водозоборы в Тобольске. Работы на некоторых объектах частично финансировали из федерального бюджета.

"В эти города зашел опытный игрок – компания "Тепло Тюмени". Думаю, с приходом инвестора вырастет и качество коммунальных услуг, жители это оценят. Важно то, что на платежах за услуги ЖКХ это не скажется, дополнительного роста тарифов из-за этого не будет. Задача стоит не повысить цены, а обеспечить качественные услуги. Это долгосрочная инвестиция, нажиться здесь не получится", - прокомментировал Игорь Ураков.

Продолжается и передача электрических сетей в садовых обществах. Многие такие общества создавались при предприятиях и организациях региона. Предприятия закрылись, а садовые земли и имущество остались. Многие садоводческие общества теперь не в состоянии поддерживать работоспособность сетей и реконструировать их, поэтому разработана дорожная карта по передаче их инвесторам и крупным сетевым организациям.

Евгения Шевцова

Теги: общественный контроль , инженерные сети , ЖКХ , общественные советы

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