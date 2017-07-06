Публику нужно вести за собой, считает дирижер Евгений Шестаков

Фото ИА "Тюменская линия"

Репертуар Тюменского симфонического оркестра не подстраивается под аудиторию. Главный дирижер Евгений Шестаков считает, что молодой коллектив должен вести публику за собой.

Он обозначил, что прошло всего 20 месяцев после первого концерта Тюменского симфонического оркестра. Еще рано играть сложную музыку, но и подстраиваться под слушателя нельзя.

"Мы стараемся, чтобы в наших концертах был известный и знакомый тюменцам солист, либо очень известное сочинение. Музыка XX-XXI веков очень сложная для восприятия, и как бы я ни хотел ее сыграть, пока это еще рановато для публики. Главная задача: вести публику за собой", - считает Евгений Шестаков.

Однако и эстеты услышат жемчужины нот. По словам маэстро, это будет премьерный концерт для виолончели Альфреда Шнитке (солист - Александр Князев). Во втором отделении гости филармонии услышат популярную сюиту "Кармен" Жоржа Бизе в аранжировке Родиона Щедрина. Премьера ждет слушателей 10 ноября 2017 года.

Ирина Ромашкина