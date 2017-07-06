up

6.07.2017 четверг

EUR 67.6754

USD 59.5787

В Тюмени 12..14 С 4 м/с
ветер восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

Публику нужно вести за собой, считает дирижер Евгений Шестаков

14:49 06 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Репертуар Тюменского симфонического оркестра не подстраивается под аудиторию. Главный дирижер Евгений Шестаков считает, что молодой коллектив должен вести публику за собой. 

Он обозначил, что прошло всего 20 месяцев после первого концерта Тюменского симфонического оркестра. Еще рано играть сложную музыку, но и подстраиваться под слушателя нельзя.

"Мы стараемся, чтобы в наших концертах был известный и знакомый тюменцам солист, либо очень известное сочинение. Музыка XX-XXI веков очень сложная для восприятия, и как бы я ни хотел ее сыграть, пока это еще рановато для публики. Главная задача: вести публику за собой", - считает Евгений Шестаков.

Однако и эстеты услышат жемчужины нот. По словам маэстро, это будет премьерный концерт для виолончели Альфреда Шнитке (солист - Александр Князев). Во втором отделении гости филармонии услышат популярную сюиту "Кармен" Жоржа Бизе в аранжировке Родиона Щедрина.  Премьера ждет слушателей 10 ноября 2017 года.

Ирина Ромашкина

Теги: Тюменский симфонический оркестр , концерты , Тюменская филармония , Евгений Шестаков

Последние новости

17:21 Ямальские школьники отправятся на президентские соревнования
17:10 Принимаются заявки от предприятий региона для участия в поездке в Узбекистан
17:00 Курсы доллара и евро продолжают расти
16:49 В Тюмени наградили самые крепкие семьи Фото
16:38 Природный газ пришел в село Якуши Тюменского района
16:27 В Тюмени задержали похитителя пистолета
16:16 Жителям Тюменской области доступны все виды социальной поддержки
16:05 Горячая линия по получению обезболивающих препаратов работает в регионе круглосуточно
15:54 Владимир Путин уволил восемь генералов из МВД, МЧС и ФСИН
15:43 Фотовыставка "Рабочие кадры" открылась в ""ТюменНИИгипрогазе" Фото
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев участвовал во всероссийском совещании по работе контролирующих органов

Тюменская область принимает меры по снижению коррупционных рисков

Владимир Якушев: проблемы граждан нужно решать ежедневно

Политика

Владимир Путин уволил восемь генералов из МВД, МЧС и ФСИН

Сергей Корепанов: особое внимание в области уделено решению жилищных вопросов бюджетников и молодых семей

Иван Квитка: предварительное голосование позволяет определять кандидатов, которых поддерживают избиратели

Экономика

Принимаются заявки от предприятий региона для участия в поездке в Узбекистан

Курсы доллара и евро продолжают расти

Природный газ пришел в село Якуши Тюменского района

Общество

Ямальские школьники отправятся на президентские соревнования

В Тюмени наградили самые крепкие семьи

Жителям Тюменской области доступны все виды социальной поддержки

Спорт

Москвичка не пустила тюменку в полуфинал Кубка Балашихи

Тюменский шахматист заключил мирное соглашение на Корсике

Голкипер российской сборной сыграл за дубль "Тюмени"

Происшествия

В Тюмени задержали похитителя пистолета

Житель Тобольска, натравивший собаку на полицейского, проведет в колонии полтора года

От восьми до пятнадцати лет грозит тюменцу за гашиш
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+