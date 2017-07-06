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Тюменские активисты ОНФ оценили готовность детских лагерей региона к летнему сезону

15:10 06 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
www.phototyumen.ru

Активисты Общероссийского народного фронта в Тюменской области оценили готовность детских оздоровительных лагерей региона к летнему сезону.

Общественники проверили наличие образовательных и досуговых программ, отвечающих интересам и потребностям ребенка, соблюдение норм СанПиН, стоимость путевок на одного ребенка и другие параметры.

В 2017 году на летних площадках области отдохнут около 145 тыс. детей. Большая часть – 85,5 тыс. – в лагерях с дневным пребыванием, основная часть из которых организована на базе школ. Более 40 тыс. детей примут оздоровительные организации. На территории региона насчитывается 651 лагерь, из них 42 – загородного типа.

Проверка показала, что учреждения заполнены в соответствии с максимально разрешенным количеством мест. Нарушений при организации развлекательного досуга, проживания, питания детей не выявлено. Основные направления реализуемых программ – художественно-эстетическое, физкультурно-спортивное и социально-педагогическое. Образовательные программы имеют соответствующие лицензии. Сопровождение детей оказывают вожатые, прошедшие профессиональное обучение и получившие подтверждающие удостоверения. Учреждения оснащены специализированным детским игровым оборудованием – волейбольной, футбольной и баскетбольной площадками и иными физкультурно-оздоровительными сооружениями, находящимися в нормативном состоянии.

"Традиционно регион обеспечивает оздоровительный отдых льготных категорий населения. Только семь, проверенных общественниками лагерей, предоставили в этом году около 4 тыс. льготных путевок. Из них 391 выделена детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 1 тыс. 603 путевки – детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе детям-инвалидам и детям из многодетных семей. По этим двум направлениям оплата произведена из областного бюджета. Еще 1 тыс. 929 путевок выделены детям на условиях софинансирования средств областного бюджета и средств родителей или законных представителей", – отметил член регионального штаба Народного фронта в Тюменской области, руководитель региональной рабочей группы ОНФ "Социальная справедливость" Андрей Толстов.

Общественники также проанализировали закупочную документацию по организации детского отдыха. В этой части эксперты ОНФ выявили нарушение законодательства в документации одного из заказчиков.

"На сайт госзакупок в открытый доступ попали сведения о детях персонального характера. Данные могут быть использованы злоумышленниками либо иными лицами в преступных целях. Вся информация направлена в органы прокуратуры для проверки", – сообщила активист проекта Народного фронта "За честные закупки" Наталья Габрусь.

Кроме того, активисты ОНФ в Тюменской области продолжают анкетирование родителей. В случае получения негативных отзывов о работе того или иного учреждения летнего отдыха сигналы проверят и доведут информацию до профильных структур, сообщает пресс-служба ОНФ в Тюменской области.

Теги: дети , детский летний отдых , общественные объединения , ОНФ

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