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Жителям Тюменской области доступны все виды социальной поддержки

16:16 06 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Более 500 тыс. жителей Тюменской области, в том числе 200 тыс. детей, пользуются услугами учреждений социальной защиты региона ежегодно.

Об этом сообщила начальник отдела по работе с семьей и детьми и профилактике семейного неблагополучия департамента социального развития Тюменской области Анастасия Захарова.

Обратиться за социальной помощью можно как по месту жительства, так и в областные центры. По словам Анастасии Захаровой, в каждом муниципалитете созданы службы участковых специалистов. Действуют региональные социальные реабилитационные центры для несовершеннолетних: в Тобольске, Ишиме и Омутинском. Еще одно стратегическое учреждение работает в Тюмени - Центр помощи семье и детям "Семья".

Каждый из них обслуживает от пяти до семи прикрепленных территорий и имеет в составе отделения круглосуточного пребывания детей и родителей или законных представителей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Здесь оказывают услуги не только социального характера, но и педагогические, юридические, бытовые, сотрудничают с учреждениями здравоохранения, молодежной политики, спорта, занятости населения.  

"К примеру, не во всех субъектах сохранилась стационарная форма обслуживания. Однако мы понимаем, ситуации бывают разные, и именно без стационарной формы иногда не обойтись. Есть и полустационарное обслуживание  – отделения дневного пребывания несовершеннолетних. Для детей из сельской местности, которые не могут приехать в районный центр, организуем передвижные филиалы", - отметила Анастасия Захарова.

Она добавила, что ежегодно в Тюменской области стационарными формами работы охвачено около 20 тыс. детей. Реабилитационная смена в среднем длится 18 дней, но если специалисты видят, что ситуация не изменилась или ребенок нуждается в углубленной помощи, смену продлевают.

Поддерживают в учреждениях соцзащиты и кружковую работу: клубы по интересам, мастер-классы, совместные занятия. К примеру, только клубов семейного общения в регионе насчитывается около 200. Среди них клубы для замещающих родителей и семей, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья. Здесь тюменцы обмениваются опытом, обсуждают проблемы, получают помощь педагогов и психологов.

С 2016 года в качестве эксперимента в регионе внедрена надомная форма обслуживания многодетных семей. По словам Анастасии Захаровой, она охватывает около 140 семей, есть возможности это число еще увеличить.

"Все это делает наши услуги доступными, мы всегда готовы помочь тем, кто в этом нуждается", - заключила Анастасия Захарова.

Евгения Шевцова

Теги: замещающие семьи , социальная сфера , центр Семья , многодетные семьи , социальная защита

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