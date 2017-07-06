Природный газ пришел в село Якуши Тюменского района

Фото ООО «Газпром межрегионгаз Север»

Село Якуши Тюменского района стало очередным населенным пунктом, куда пришло голубое топливо в рамках областной программы газификации.

6 июля здесь введен в промышленную эксплуатацию газопровод, благодаря которому возможность подключиться к сетям газоснабжения получили почти 100 семей.

"Селяне смогут получить газ на горелку в сжатые сроки, - рассказал региональный директор ООО "Газпром межрегионгаз Север" в Тюменской области Борис Хачатуров. - Узнав об услуге "Газ за 14 дней", еще на этапе строительства газопровода к нам стали обращаться желающие заключить комплексный договор поставки газа".

Всего в рамках региональной программы газификации 2014-2017 гг. будет построено 973 км газовых сетей, голубое топливо поступит в 123 населенных пункта юга области, газ придет в дома 25 тыс. семей, сообщает ООО "Газпром межрегионгаз Север".

Соб. инф.