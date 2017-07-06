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В Тюмени наградили самые крепкие семьи

16:49 06 июля 2017 | mobile | | print версия для печати

13 супружеских пар, проживших вместе 25 и более лет, наградили медалями "За любовь и верность" в Тюмени.

Церемония прошла во Дворце бракосочетания. Поздравить виновников торжества пришли заместитель председателя Тюменской областной думы Виктор Рейн, депутат городской думы Альбина Селезнева, представители социальной защиты города, совета ветеранов, родтсвенники супругов.

"Благосостояние государства зависит от благосостояния каждой отдельной семьи. Замечательно, что у нас есть, на кого можно и нужно равняться - это вы. Подрастающее поколение должно быть воспитано именно на вашем примере. Вы выросли и строили семьи в непростое время, но сохранили и пронесли через всю жизнь любовь, верность и уважение", - обратился к почетным парам Виктор Рейн.

В дополнение он признался, что в 2018 году и сам отметит 40-летие со дня свадьбы. Поздравительную эстафету подхватила Альбина Селезнева и тоже рассказала, что в этом же загсе два года назад праздновала 50-летие супружеской жизни. 

"Вы - лучшие, вы заслужили эти награды. Теперь, когда воспитываете внуков и правнуков, передавайте им свой опыт и жизненные ценности" ,- добавила она.

Многие пары признались, что вручение медали "За любовь и верность" стало для них приятным сюрпризом. Платицыны, Черепановы, Костылевы, Кузевановы, Пономаревы, Минулины, Бондаренко, Севрюгины, Деевы, Уткины, Анисовы, Дмитриенко, Кузьмины - у каждой семьи своя история и свой секрет семейного счастья. В завершение праздника для них прозвучал свадебный вальс, и супруги вновь закружились в танце, как много лет назад. 

Отметим, что медаль "За любовь и верность" вручается в Тюменской области с 2009 года. Это общественная награда, и каждый год ее получают около 550 семей в Тюменской области.

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Евгения Шевцова

Теги: День семьи любви и верности

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