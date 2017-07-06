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Казань и Криштиану Роналду – выбор уральских любителей футбола

19:09 06 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
МегаФон

"Казань-Арена" стала самым популярным стадионом Кубка конфедераций для уральцев. Жители Поволжья, Дальнего Востока и Сибири отправились болеть в Сочи, а Москва привлекла туристов из Питера и Кавказа. Уральцы решили своими глазами увидеть Казань и Криштиану Роналду – встреча Португалия - Мексика вошла в Топ-3 самых посещаемых матчей у наших земляков.

В целом матчи Кубка конфедераций посетили более 600 тыс. болельщиков, треть из которых – абоненты "МегаФона". В нашей сети фанаты проговорили более 1,2 млн минут, а общий интернет-трафик достиг примерно 20 ТБ.

Для того чтобы болельщики могли с легкостью загрузить фотографии в социальные сети, вести онлайн-трансляции с места событий, "МегаФон" улучшил покрытие на 80 объектах проведения турнира, подключил к интернету стадионы, гостиницы, тренировочные площадки, места продажи билетов, стойки FIFA в аэропортах и на транспортных станциях. Было задействовано более 11 тыс. км ВОЛС, установлено 1 тыс. 500 антенн и около 1 тыс. единиц телекоммуникационного оборудования.

Средняя скорость на стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи составила около 20 Мбит/с на загрузку и 35 Мбит/с на скачивание.

"Более тысячи сотрудников компании, включая команду технических специалистов Урала, работали над проектом, вели оперативный мониторинг в городах проведения Кубка конфедераций и в онлайн-режиме отслеживали нагрузку на сеть. Это стало тренировкой перед чемпионатом мира по футболу 2018 года и доказало, что самые сложные инфраструктурные задачи нам по плечу", – отметил директор по инфраструктуре компании "МегаФон" на Урале Антон Щербаков.

"МегаФон" также предусмотрел дополнительные технологические решения, чтобы инфраструктура выдержала нагрузки на сеть даже в пиковые моменты:

· развернул когерентную DWDM-сеть с трехкратным георезервированием. Так, в случае отказа одного из элементов инфраструктуры трафик мог быть переведен на другие элементы;

· организовал выделенные L2 каналы и полносвязные VPN-сети, подключил услуги аналоговой и цифровой телефонии, а также организовал ISDN-телефонию, которая позволила комментаторам проводить свои репортажи;

· обеспечил постоянный мониторинг созданной инфраструктуры – для мониторинга своего оборудования, установленного на объектах, использовалось собственное решение Life Control;

·  для оперативного обслуживания болельщиков на стадионах "МегаФон" совместно с оператором фискальных данных OFD.ru предложили комплексное решение "умных" касс с сим-картами "МегаФона", которое было протестировано в ходе матчей;

· для болельщиков "МегаФон" запустил новый тариф #Hello, который позволил гостям спортивного мероприятия звонить по России и в свои домашние страны, экономя на роуминге.

Теги: Кубок конфедераций FIFA , МегаФон

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