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Тюменский футбольный клуб не осилил зарплаты опытных нападающих

10:38 07 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
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Центральный защитник команды "Урал-2" из Екатеринбурга Алексей Герасимов, который в межсезонье тренировался с "Тюменью", оказался в "Томи" - другой дружине Футбольной национальной лиги. Томичи взяли почти двухметрового 24-летнего игрока обороны, имеющего опыт выступлений в чемпионатах Казахстана и Белоруссии, в аренду.

Также в эту команду перешел нападающий "Оренбурга" Анзор Саная, с которым заключен полноценный контракт. Руководство тюменского клуба интересовалось им в межсезонье. Ведь перед стартовым поединком сезона в заявке коллектива значатся всего два форварда. При этом Георгий Кучиев травмирован и не сможет выйти на газон стадиона "Геолог" 8 июля против калининградской "Балтики", а его коллега по амплуа 18-летний Данил Карпов провел в ФНЛ всего две минуты.    

"Мы вели переговоры с опытными Саная, Асильдаровым и Кобялко, но они предпочли другие клубы. Смотрели и молодых нападающих – Хлебородова из Иркутска и Русских из Ижевска. Наши молодые ничуть не хуже. Лучше возиться со своими", - отметил главный тренер "Тюмени" Александр Ивченко на пресс-конференции, посвященной началу сезона.

"Те опытные нападающие, с которыми мы вели переговоры, хотели зарплату не менее пяти ста тысяч рублей. Мы не можем позволить себе такие расходы. Самый большой оклад в команде - двести пятьдесят тысяч. По бюджету мы, наверное, занимаем 15 место в лиге", - заметил директор тюменского футбольного клуба Александр Попов.

Он же обнадежил болельщиков тем, что в команду может вернуться Андреа Чуканов, покинувший коллектив в межсезонье. Именно этот футболист, у которого не получилось подписать контракт со столичным "Динамо" и "Оренбургом", может стать основным нападающим "Тюмени". Правда, для этого необходимо, чтобы с клуба был снят запрет на регистрацию новичков.

Василий Коньков

Теги: ФНЛ , футбол , ФК Тюмень

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