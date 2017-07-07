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Тобольским супругам вручат медали "За любовь и верность"

15:50 07 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА Тюменская линия

Праздничными концертами и церемонией награждения семейных пар отметят тоболяки День семьи, любви и верности.

С гимна семье начнется праздничная программа у ТРЦ "Жемчужина Сибири" 8 июля, начало концерта в 13 часов.

В рамках мероприятия состоится церемония награждения пяти тобольских семейных пар, проживших в браке более 25 лет. Этим супругам вручат медали "За любовь и верность". Также на концерте наградят участников регионального этапа Всероссийского конкурса "Семья года", заявившихся в номинациях "Золотая семья России", "Молодая семья", "Семья – хранитель традиций".

С творческими номерами для тоболяков выступят ансамбли "Контрасты", "Радость", "Шалунишки", "Вольница", "Раздолье", "Мейджик – бэнд", вокальное трио "Смайлики", певческий дуэт "Джайф", солисты Владимир Мишарин и Светлана Таланцева.

Кроме того, праздничные программы пройдут в ДК "Речник" и "Водник", сообщает пресс-служба городской администрации.

Теги: ЗАГС , Тобольск , День семьи любви и верности

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