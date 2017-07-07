В Викуловском районе встретили Ивана Купалу

Фото Надежды Горбуновой

Народными песнями и купальным костром отметили день Ивана Купалы жители с. Ермаки Викуловского района.

Для них такой праздник традиционный. Каждый год на берегу реки Тенис собираются не только ермаковцы и жители соседних деревень, но и гости из района, туристы, специально приехавшие посмотреть древний обряд.

Открывает праздник местный фольклорный коллектив "Россияночка" белорусскими песнями. Далее – традиционные игры, забавы и поиск цветка папоротника в ближайшем лесу. Девушки плетут венки и опускают их в воду, а самые отважные идут ночью купаться. По народному поверью, в эту ночь вода имеет особенную целебную силу.

Ровно в полночь зажигают купальный костер. Звучат народные песни, в том числе "купалинки" - традиционные для этого праздника древние напевы. Самые смелые пары прыгают через костер. Считается, что такой обряд укрепляет союз и приносит семейное счастье.

Евгения Шевцова