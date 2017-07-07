ТИУ принимает заявления от абитуриентов со всей страны и вводит программу лояльности

Фото пресс-службы ТИУ

Более 900 заявлений в день принимают от абитуриентов специалисты приемной комиссии ТИУ. Всего с начала приемной кампании на обучение по программам высшего образования и СПО документы подали около 7 тыс. человек.

Стать студентами ТИУ решили жители Тюменской области, Ямала, Югры, Ставропольского, Алтайского, Краснодарского края, Свердловской, Курганской, Челябинской, Омской, Иркутской, Волгоградской областей, Башкортостана, Крыма, Дагестана, Якутии. Поступают в ТИУ иностранные граждане из Казахстана, Киргизии, Китая, Ганы, Замбии, Венесуэлы.

"В 2017 году мы отмечаем увеличение количества желающих поступить в Тюменский индустриальный университет, поэтому изменили часы работы приемной комиссии, - сообщил руководитель Василий Шитый. - В будние дни подать заявления можно с 8 до 20 часов, и, если человек придет без пяти восемь, мы все равно примем у него документы. Дополнительно работаем в субботу и воскресенье с 9 до 17 часов".

Приемная комиссия университета находится на ул. Республики, 47. Также подать заявления можно в дополнительных пунктах в учебных подразделениях вуза: ул. Киевская, 78/1 (Нефтегазовый колледж им. Ю. Г. Эрвье), ул. Энергетиков, 44, корп. 1 (Колледж информатики и связи), ул. Холодильная, 85 (отделение СПО Института транспорта) и Луначарского, 2 (СТРОИН, ИНЖЭКИ, АРХИД). Часы работы пунктов: понедельник-пятница с 9 до 17 часов, в субботу с 9 до 13 часов.

Начал формироваться рейтинг популярных направлений подготовки у абитуриентов.

"Традиционно это два больших направления: строительство и нефтегазовое дело, геология. В этом году в филиале вуза в Тобольске очень востребованы направления "Химическая технология", "Электроэнергетика и электротехника". Большой интерес у абитуриентов вызвала новая образовательная программа "Логистика и управление цепями поставок". В числе популярных направлений также "Машиностроение", "Архитектура", - отметил Василий Шитый.

Напомним, первый этап зачисления пройдет 3 августа. Выбрать направления подготовки абитуриентам необходимо до 26 июля, оригиналы документов предоставить до 17 часов 1 августа. Если абитуриент станет участником второго этапа, то до 17 часов 6 августа нужно переложить оригинал в рамках своего заявления. Вторая волна зачисления состоится 8 августа, сообщает пресс-служба ТИУ.

Кроме того, Тюменский индустриальный университет ввел на рынок образования уникальное предложение: программу лояльности для абитуриентов и студентов.

Программа дает поступающим возможность существенно сократить стоимость оплаты за обучение – до 54%. Прежде всего выгоду можно получить за счет достижений в учебе, спорте или высоких баллов ЕГЭ.

Абитуриенты и их родители, внесшие предоплату за обучение, получают скидку на полную стоимость, дающую 15% реальной экономии с учетом фиксации стоимости обучения.

Студенты имеют возможность получать стипендию до 20 тыс. рублей, бесплатно проживать в общежитии, выезжать на отдых, участвовать в выездных конференциях.

Опорный вуз гарантирует выпускникам трудоустройство в течение года по окончании обучения. Иначе возвращает не просто полную стоимость обучения, а в размере 110%.

"Мы изменили формат нашей образовательной деятельности, — отметила и. о. ректора ТИУ Вероника Ефремова в прямом эфире телеканала "Россия 1". — Мы выходим на площадки наших индустриальных партнеров в формате практико-модульного обучения. Все наши студенты, начиная со второго курса любого образовательного процесса, вплотную работают со своими потенциальными работодателями".

Подробности и условия действия программы можно узнать здесь.

Соб. инф.