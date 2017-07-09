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При помощи портала "Тюмень-наш дом" горожане решили более двухсот вопросов

12:07 09 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюмень-наш дом

Портал "Тюмень – наш дом" – это уникальная технология, которая помогает жителям мегаполиса решать сотни городских проблем. Только за июнь на ресурс поступило более 200 сообщений. Все они рассмотрены специалистами администрации города Тюмени, по каждому есть конкретный результат, сообщает пресс-служба городской администрации.

В первый летний месяц тюменцев волновало состояние межквартальных проездов (в частности подтопление территории и образование ям). На втором месте – "сигналы" о том, что нужно провести ремонт конструктивных элементов малых архитектурных форм на детских площадках. Брошенные машины во дворах – традиционно популярная категория, в июне в ее адрес поступило 33 сообщения.

Неравнодушные граждане также сообщают на портал о состоянии своих дворов, где за последние 3 года были сделаны ремонты. Под чутким контролем заказчиков подрядчики за счет собственных средств (в рамках гарантийных обязательств) исправляют все недочеты.

Надо отметить, что за прошедший месяц значительно выросла подписка на портале. С помощью социальных сетей можно отслеживать все, что происходит на объектах реконструкции. В группе "Тюмень – наш дом" есть раздел "Дневник. Благоустройство. Тюмень", куда можно писать комментарии и замечания.

 

Теги: благоустройство , дворы , Тюмень - наш дом , благоустройство дворов , портал Тюмень - наш дом

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