Пять человек пострадали на дорогах Тюменской области в минувшую пятницу

Фото ГИБДД Тюменской области

5 дорожно-транспортных происшествий произошло на дорогах Тюменской области 7 июля, в них пострадали 5 человек, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Три автомобиля - два "Ниссана" и "Шевроле" - столкнулись около трех часов дня в Тюмени на ул.Чаплина, 21 из-за нарушения очередности проезда. В аварии получила травмы 46-летняя пассажирка "Ниссана", у нее ушиб ноги.

Ночью на ул.Московский тракт, 130 автомобилем "Ниссан" сбит 41-летний велосипедист, который ехал через дорогу на красный сигнал светофора. У пострадавшего ушибы и ссадины. Водитель пояснил, что поздно заметил велосипедиста, выезжавшего с "островка безопасности".

Днем на 122-м километре автодороги Аромашево-Вагай съехал в кювет и опрокинулся автомобиль ВМВХ5. По предварительным данным, 36-летний водитель иномарки не выбрал безопасную скорость. Травмы получила мама автомобилиста, у 59-летней женщины перелом ребра.

Вечером в садовом товариществе "Надежда" в препятствие въехал автомобиль "Ниссан". Травмирована 55-летняя водитель иномарки, у нее сотрясение головного мозга.