Пять тысяч тюменцев собрались на Сабантуй в Ярково

Фото ИА "Тюменская линия"

Более 5 тыс. жителей Тюменской области приняли участие в в XXXII областном празднике татарской культуры "Сабантуй-2017", который прошел на сельском стадионе в районном центре Ярково.

Праздничные национальные подворья гостям Сабантуя представили делегации Ярковского, Ялуторовского, Тюменского, Тобольского, Аромашевского, Исетского, Нижнетавдинского и Вагайского районов, а также Тобольска, Ялуторовска и Заводоуковска.

От имени губернатора Тюменской области участников и гостей Сабантуя поздравил с праздником вице-губернатор Сергей Сарычев.

"Сабантуй стал не только татарским праздником. Это радостный день для каждой из более чем 150 наций и народностей, дружно живущих на большой тюменской земле. Я благодарен нашим землякам, которые сохраняют добрые традиции предков, историю и культуру своих народов. Все многочисленные успехи в развитии Тюменской области достигнуты благодаря самоотверженному труду всех жителей региона, независимо от национальности и вероисповедания. Это здорово, что мы живем в единой братской семье!", - убежден Сергей Сарычев.

Многочисленные гости праздника отведали блюда национальной татарской кухни и приняли участие в традиционных играх и забавах. В рамках Сабантуя состоялся VII Всероссийский лично-командный турнир высшего уровня по силовому экстриму "Арангул-батыр". Самодеятельные вокальные и хореографические коллективы порадовали земляков праздничным концертом.

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Евгений Бабенко