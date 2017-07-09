1:2 – ФК "Тюмень" терпит поражение на старте сезона

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ФК "Тюмень" уступил калиниградской "Балтике" первый матч первенства России по футболу - 2017.

Тюменские футболисты проиграли Калининграду со счетом 1:2. Как сообщает пресс-служба клуба, уже на третьей минуте матча, после стандартной атаки "Балтики" защитники не разобрались и оставили на оперативном просторе форварда из Кот-д`Ивуара Сенина Сибаи, который отправил мяч в ворота Игоря Обухова.

"Балтика" полностью перехватила инициативу, тюменцам с трудом давался переход из обороны в атаку. К середине первого тайма ситуация начала выравниваться, во многом за счет быстрых и четких действий Альберта Богатырева.

На 38-й минуте арбитр встречи Алексей Матюнин показал прямую красную карточку Павлу Маслову. Юный тюменский защитник опасно поднял ногу и задел игрока "Балтики" Станислава Причиненко. Судья увидел в этом сильную грубость и оставил "Тюмень" в меньшинстве.

Тактика на игру у обеих команд во второй тайме поменялась. На 61-й минуте "Балтика" удвоила счет. Мастер штрафных ударов Артур Рябокобыленко забил со штрафного: полузащитнику "Тюмени" удалось попасть точно в правый нижний угол.

1:2 – ФК "Тюмень" терпит поражение на старте сезона. 15 июля команда Александра Ивченко пожалует в гости к красноярскому "Енисею", дополняет пресс-служба тюменского клуба.