Дидактические пособия своими руками создали воспитатели тюменских детских садов

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Более 100 игровых пособий представили воспитатели детских садов Тюмени на выставке игр и игровых пособий "Воспитываем юного натуралиста" в начальной школе № 76.

Об этом сообщает пресс-служба департамента образования Тюмени.

Воспитатели детских садов создали дидактические игры своими руками: развивающие экологические панно, зоологические стадионы, макеты природных зон, экологические светофоры и бизиборды.

Внимание многих посетителей выставки привлекли "Волшебные рамки", сделанные воспитателем детского сада № 176 Натальей Араповой. По задумке автора дидактические рамки с изображением животных и растений, заполняются гелиевой жидкостью. Выполняя задания, дети не только находят определенное растение или животное, но и развивают мелкую моторику, что способствует развитию речи ребенка.

Веселую карусель "изобрели" воспитатели детского сада № 134. Игровое пособие сшито из фетра, в его комплекте игровое поле, двигающееся колесо и кармашки, где персонажи путешествуют из одной игры в другую. Как отмечают педагоги, игра расширяет представление детей об окружающей среде. При этом разнообразие игрового материала помогает расширить знания о животном и растительном мире, учит сравнивать и классифицировать предметы. Пособия можно использовать как на занятиях в дошкольных учреждения, так и родителями, а также в самостоятельной деятельности ребенка.