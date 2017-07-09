Водителей региона предупреждают об ограничении движения на тюменских трассах

Фото пресс-службы Управления ГИБДД по Тюменской области

Тюменские автоинспекторы совместно с волонтерами через гражданские радиостанции СИ-БИ диапазона сообщают водителям транзитного транспорта о дорожной ситуации на трассах.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона, сотрудники ГИБДД оповещают водителей о ситуации с аварийностью на федеральных трассах и местах ремонта проезжих частей, призывают выбирать безопасный скоростной режим, не совершать опасных маневров и внимательнее следить за дорожной обстановкой.

На автозаправках и кемпингах волонтеры вручают водителям карты-схемы участков федеральных трасс, проходящих по территории Тюменской области, с обозначением мест проведения дорожных работ. Благодаря этим картам автомобилисты могут заблаговременно снизить скорость и без затруднений миновать участки ограничения движения в местах ремонтных работ и аварийно-опасные участки трасс.

Пресс-служба ведомства поясняет, летом безопасность дорожного движения в местах проведения ремонтных работ осложняет резкое увеличение потока транспорта, движущегося из северных автономных округов в южные регионы страны. На федеральных трассах Тюменской области зарегистрировали несколько дорожных трагедий в местах проведения реконструкции дорожной сети. Во всех случаях участниками дорожно-транспортных происшествий стали водители транзитного транспорта.