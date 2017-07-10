В Тюменской области возросло количество выданных патентов

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462 патента по 38 видам деятельности выдано в Тюменской области. Такие данные приводит региональное управление федеральной налоговой службы.

Налоговики отмечают, что за последние годы наблюдался рост количества выданных патентов. Годом ранее было выдано 262 патента по 32 видам деятельности.

Отметим, что в регионе принят законопроект, стимулирующий спрос на использование патентной системы налогообложения. Стоимость патента рассчитывается исходя из потенциально возможного к получению годового дохода, который ежегодно индексируется на коэффициент-дефлятор. Согласно принятому законопроекту, данный коэффициент отменен до 31 декабря 2020 года.

Как прокомментировал губернатор Владимир Якушев, этот законопроект важный и касается улучшения инвестиционного климата в Тюменской области. "Мы услышали мнение предпринимателей о высокой стоимости патента и, согласно новому закону, его цена уменьшится. После этого мы надеемся на увеличение интереса к этой простой понятной системе, когда предприниматель приобретает разрешающий документ и вступает в правоотношения с государством. Вместе с тем, малый и микробизнес может не тратиться на бухгалтеров и экономистов, и экономить время хождения по инстанциям", – пояснил глава региона.