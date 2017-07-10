Корепанов помог сибирякам победить на Урале

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Тобольский "Тобол" победил коллектив "Уралец НТ" из Нижнего Тагила в гостевом поединке регионального первенства страны по футболу среди дружин третьего дивизиона – 5:1.

До перерыва в воротах хозяев побывал всего один мяч – на 33 минуте после паса Дмитрия Боброва открыл счет Андрей Масаковский. После перерыва он же при помощи брата Аркадия упрочил преимущество сибиряков. На 61 минуте лучший бомбардир хозяев Андрей Шимпф своим голом вернул надежду уральцам на положительный исход, но им было не суждено сбыться. Вышедшие на замену игроки "Тобола" довели счет до крупного. Дубль сделал Павел Корепанов, а еще один мяч в сетку отправил Евгений Аксенов.

Тоболяки, набравшие 12 очков, поднялись на восьмое место в регионе "Урал и Западная Сибирь". На один балл больше у дублеров "Тюмени", замыкающих пятерку лучших. Лидирует в турнире "Металлург" из Аши, у которого 18 очков.

Василий Коньков