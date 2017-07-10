up

10.07.2017 понедельник

EUR 68.947

USD 60.3792

В Тюмени 17..19 С 1 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Спорт

Корепанов помог сибирякам победить на Урале

10:30 10 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
img.nagradion.ru

Тобольский "Тобол" победил коллектив "Уралец НТ" из Нижнего Тагила в гостевом поединке регионального первенства страны по футболу среди дружин третьего дивизиона – 5:1.

До перерыва в воротах хозяев побывал всего один мяч – на 33 минуте после паса Дмитрия Боброва открыл счет Андрей Масаковский. После перерыва он же при помощи брата Аркадия упрочил преимущество сибиряков. На 61 минуте лучший бомбардир хозяев Андрей Шимпф своим голом вернул надежду уральцам на положительный исход, но им было не суждено сбыться. Вышедшие на замену игроки "Тобола" довели счет до крупного. Дубль сделал Павел Корепанов, а еще один мяч в сетку отправил Евгений Аксенов.

Тоболяки, набравшие 12 очков, поднялись на восьмое место в регионе "Урал и Западная Сибирь". На один балл больше у дублеров "Тюмени", замыкающих пятерку лучших. Лидирует в турнире "Металлург" из Аши, у которого 18 очков.

Василий Коньков

Теги: ФК Тобол , футбол

Последние новости

12:42 Владимир Якушев: больницы в Ялуторовске и Заводоуковске будут отремонтированы
12:31 На Ямале немецкий гость переплывет Обь
12:20 Тоболяков наказали за продажу алкоголя подросткам
12:09 Из перечня необходимых документов исключен полис ОСАГО
11:58 Юная пассажирка получила травму в столкновении автобуса и легкового автомобиля на улице Пермякова Фото
11:47 Сургутянин сбывал фальшивки в тюменских магазинах
11:36 На Ямале выберут лучшего каменщика
11:25 Альфа-Банк удвоит объемы кредитования малого бизнеса в Тюмени
11:14 День семьи, любви и верности отметили в тобольском музее-заповеднике Фото
11:03 Тюменская область - территория профориентации для школьников
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: больницы в Ялуторовске и Заводоуковске будут отремонтированы

У рыбной отрасли Тюменской области хорошее будущее, считает Владимир Якушев

Владимир Якушев: почтовики выполняют важную социальную миссию и внедряют современные технологии

Политика

Рейтинг "Единой России" растет

Владимир Путин уволил восемь генералов из МВД, МЧС и ФСИН

Сергей Корепанов: особое внимание в области уделено решению жилищных вопросов бюджетников и молодых семей

Экономика

Тюменцев приглашают на соленые озера в Бердюжском районе

На Ямале проектируют и строят одиннадцать школ

Клуб клиентов Альфа-Банка помогает заявить о себе на всю страну

Общество

На Ямале немецкий гость переплывет Обь

Тоболяков наказали за продажу алкоголя подросткам

Из перечня необходимых документов исключен полис ОСАГО

Спорт

Все теннисные призы забрали тюменцы

Корепанов помог сибирякам победить на Урале

Тюменский шахматист покинул Корсику после победы

Происшествия

Юная пассажирка получила травму в столкновении автобуса и легкового автомобиля на улице Пермякова

Сургутянин сбывал фальшивки в тюменских магазинах

На Ямале спасатель вытащил водителя из тонувшего авто
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+