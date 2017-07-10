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Тюменская область - территория профориентации для школьников

11:03 10 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
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Акция "Летний лагерь — территория профориентации" проходит в регионе.

Специалисты центров занятости населения для школьников, отдыхающих в загородных и пришкольных лагерях, посещающих летние оздоровительные площадки, организуют мероприятия различного формата, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Ребята в летнем лагере "Берендей" Ишимского района, приняли участие в игре "Дорога в будущее". Они создавали карты стран под названием "Моя будущая профессия", проектировали основные шаги, связанные с выбором будущей профессиональной деятельности, презентовали проекты.

На базе школы №1 Ишима состоялось тренинговое занятие "Я выбираю профессию". Подростки обсудили ситуацию на рынке труда региона, расставили приоритеты при определении доминирующего мотива в выборе профессии, представили идеальный образ будущей профессии, оценили свои способности, задумались о важности и правильности предстоящего профессионального выбора.

Для учащихся школы №4 Тобольска, посещающих летний оздоровительный лагерь "Конек-Горбунок", была организована экскурсия на Тобольское ПАТП. Ребята познакомились с профессиями водителя, автоэлектрика, слесаря агрегатного участка, механика по выпуску транспортных средств, кондуктора.

В Заводоуковском агропромышленном техникуме была проведена экскурсия "Выбираю будущее". Школьники не только подробнее узнали о рабочих профессиях агропромышленной отрасли, о том, какие требования предъявляются к специалистам, какой срок обучения, но и с помощью тренажеров почувствовали себя в роли трактористов, механиков, водителей автобуса.

Специалисты Центра профессиональной ориентации Тюмени в рамках профориентационного дня "В кругу семьи" раскрыли секреты выбора профессии. И дети, и их родители получили возможность не только задать вопросы, но и попробовать себя в разных профессиях. Электронный тир "Точно в цель" позволяет попробовать себя в роли сотрудников правоохранительных органов, силовых структур или Вооруженных сил. Рисование 3D-ручками способствует развитию пространственного мышления, творческого воображения, креативности, что необходимо архитекторам, конструкторам и дизайнерам. А знания, как правильно сделать внутримышечную инъекцию, обработать рану, наложить фиксирующую повязку, необходимы квалифицированным медицинским работникам.

Соб. инф.

Теги: Заводоуковск , занятость , Ишим , детский летний отдых , профориентация , Тобольск

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