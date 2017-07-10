up

10.07.2017 понедельник

EUR 68.947

USD 60.3792

В Тюмени 17..19 С 1 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

День семьи, любви и верности отметили в тобольском музее-заповеднике

11:14 10 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
ТИАМЗ

Мастер-классы, народные забавы и тематические экскурсии прошли в День семьи, любви и верности в тобольском музее-заповеднике.

Кроме тоболяков участниками программы стали жители Сургута, Лянтора, Омска, Когалыма, Новосибирска, Тюмени и села Вагай.  Для гостей была подготовлена целая программа. Праздник открыли мастер-класс по плетению венков из ромашек, викторина "День семьи, любви и верности: история, традиции, празднование" и акция "Дарим ромашки любимым" в Гостином дворе.

Для самых маленьких гостей праздника сибирский воевода приготовил народные забавы и игры.

Дворцовая пряничная встречала посетителей сладкими пряниками в виде символа праздника - цветков ромашки. Гости узнали о русских традициях чаепития, став участниками интерактивного занятия "Русский самовар и чаепитие в Сибири".

Во дворце Наместника прошли тематические экскурсии, в зале "Культура и быт Сибирских татар" состоялись интерактивные занятия "Традиции татарского гостеприимства" с дегустацией традиционных лакомств национальной кухни.

Также свою тематическую программу приготовили музей народного рукоделия "Дом мастеров" и семейный музейный центр "Камелек".

В День семьи, любви и верности в центре событий оказался Губернский музей. В ротонде музейного комплекса состоялась церемония бракосочетания пары - Рузеля и Анны, сообщает пресс-служа тобольского музея-заповедника. 

﻿
tiamz.ru
1 /

Теги: Тобольский музей-заповедник , День семьи любви и верности

Последние новости

12:42 Владимир Якушев: больницы в Ялуторовске и Заводоуковске будут отремонтированы
12:31 На Ямале немецкий гость переплывет Обь
12:20 Тоболяков наказали за продажу алкоголя подросткам
12:09 Из перечня необходимых документов исключен полис ОСАГО
11:58 Юная пассажирка получила травму в столкновении автобуса и легкового автомобиля на улице Пермякова Фото
11:47 Сургутянин сбывал фальшивки в тюменских магазинах
11:36 На Ямале выберут лучшего каменщика
11:25 Альфа-Банк удвоит объемы кредитования малого бизнеса в Тюмени
11:14 День семьи, любви и верности отметили в тобольском музее-заповеднике Фото
11:03 Тюменская область - территория профориентации для школьников
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: больницы в Ялуторовске и Заводоуковске будут отремонтированы

У рыбной отрасли Тюменской области хорошее будущее, считает Владимир Якушев

Владимир Якушев: почтовики выполняют важную социальную миссию и внедряют современные технологии

Политика

Рейтинг "Единой России" растет

Владимир Путин уволил восемь генералов из МВД, МЧС и ФСИН

Сергей Корепанов: особое внимание в области уделено решению жилищных вопросов бюджетников и молодых семей

Экономика

Тюменцев приглашают на соленые озера в Бердюжском районе

На Ямале проектируют и строят одиннадцать школ

Клуб клиентов Альфа-Банка помогает заявить о себе на всю страну

Общество

На Ямале немецкий гость переплывет Обь

Тоболяков наказали за продажу алкоголя подросткам

Из перечня необходимых документов исключен полис ОСАГО

Спорт

Все теннисные призы забрали тюменцы

Корепанов помог сибирякам победить на Урале

Тюменский шахматист покинул Корсику после победы

Происшествия

Юная пассажирка получила травму в столкновении автобуса и легкового автомобиля на улице Пермякова

Сургутянин сбывал фальшивки в тюменских магазинах

На Ямале спасатель вытащил водителя из тонувшего авто
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+