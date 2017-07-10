День семьи, любви и верности отметили в тобольском музее-заповеднике

ТИАМЗ

Мастер-классы, народные забавы и тематические экскурсии прошли в День семьи, любви и верности в тобольском музее-заповеднике.

Кроме тоболяков участниками программы стали жители Сургута, Лянтора, Омска, Когалыма, Новосибирска, Тюмени и села Вагай. Для гостей была подготовлена целая программа. Праздник открыли мастер-класс по плетению венков из ромашек, викторина "День семьи, любви и верности: история, традиции, празднование" и акция "Дарим ромашки любимым" в Гостином дворе.

Для самых маленьких гостей праздника сибирский воевода приготовил народные забавы и игры.

Дворцовая пряничная встречала посетителей сладкими пряниками в виде символа праздника - цветков ромашки. Гости узнали о русских традициях чаепития, став участниками интерактивного занятия "Русский самовар и чаепитие в Сибири".

Во дворце Наместника прошли тематические экскурсии, в зале "Культура и быт Сибирских татар" состоялись интерактивные занятия "Традиции татарского гостеприимства" с дегустацией традиционных лакомств национальной кухни.

Также свою тематическую программу приготовили музей народного рукоделия "Дом мастеров" и семейный музейный центр "Камелек".

В День семьи, любви и верности в центре событий оказался Губернский музей. В ротонде музейного комплекса состоялась церемония бракосочетания пары - Рузеля и Анны, сообщает пресс-служа тобольского музея-заповедника.