up

10.07.2017 понедельник

EUR 68.947

USD 60.3792

В Тюмени 16..18 С 1 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

В ТюмГУ откроется орнитологическая школа

16:43 10 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Орнитологическая школа заработает на базе Института биологии Тюменского госуниверситета в 2017-2018 учебном году.

Здесь будут изучать птиц, в том числе редкие и исчезающие виды, собирать научные сведения, работать с экспозицией зоологического музея ТюмГУ. В программе школы тренинги, работа в группах, защита творческих работ, экспедиции, взаимодействие с обучающимися других объединений. Предполагается также участие в мероприятиях и акциях тюменского отделения Союза охраны птиц России.

"Птицы – один из важнейших и невероятно интересных элементов экосистемы. Благодаря природной эстетике, они способны вызывать у детей яркие эмоции, стремление изучать и охранять природу", - считает доцент кафедры зоологии и эволюционной экологии животных ТюмГУ Мария Лупинос.

Программа орнитологической школы рассчитана на школьников 9-16 лет. По мнению биологов, это необходимый проект, поскольку современный социальный заказ к образованию обозначает исследовательскую деятельность как нормативную составляющую учебного процесса. Птицы при этом - один из самых интересных объектов изучения для школьников любого возраста, сообщает пресс-служба ТюмГУ.

Теги: ТюмГУ , орнитология

Последние новости

18:21 Тюмень и Япония рассматривают возможности медицинского обмена Фото
18:10 Тюменский "Росток" значительно повышает урожайность и защищает растения
18:00 11 июля - события дня
17:49 Тюменские водоемы безопасны для отдыха
17:38 При разгрузке оборудования на нефтепроводе в Югре погиб рабочий
17:27 Выпускники приняли участие в съемках ролика "Я сдал ЕГЭ"
17:16 Возле Сургута перекроют движение транспорта по мосту через Обь
17:05 Серебристые облака стали причиной необычных вспышек в космосе
16:54 В Тобольске начал работу детский баскетбольный лагерь "Ирбис"
16:43 В ТюмГУ откроется орнитологическая школа
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017
﻿

Губернатор

Губернатор: восемь тысяч семей региона вышли на самообеспечение

Тюменские сельские ветеринары получат субсидии на жилье

Владимир Якушев: в Ялуторовске и Заводоуковске отремонтируют больницы

Политика

"Единая Россия" держит под контролем выполнение предвыборных обещаний

Рейтинг "Единой России" растет

Владимир Путин уволил восемь генералов из МВД, МЧС и ФСИН

Экономика

Тюменский "Росток" значительно повышает урожайность и защищает растения

На железной дороге в регионе вырос грузооборот

Будущее – за электронными деньгами, заверил глава MasterCard Алексей Малиновский

Общество

Тюмень и Япония рассматривают возможности медицинского обмена

11 июля - события дня

Тюменские водоемы безопасны для отдыха

Спорт

В Тобольске начал работу детский баскетбольный лагерь "Ирбис"

Тюменка завоевала золото этапа Кубка мира в Италии

Все теннисные призы забрали тюменцы

Происшествия

При разгрузке оборудования на нефтепроводе в Югре погиб рабочий

Сургутянка проведет восемь лет в колонии за сбыт наркотиков

Тюменец украл на работе дорогой электроинструмент
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+