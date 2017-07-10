В ТюмГУ откроется орнитологическая школа

Фото ИА "Тюменская линия"

Орнитологическая школа заработает на базе Института биологии Тюменского госуниверситета в 2017-2018 учебном году.

Здесь будут изучать птиц, в том числе редкие и исчезающие виды, собирать научные сведения, работать с экспозицией зоологического музея ТюмГУ. В программе школы тренинги, работа в группах, защита творческих работ, экспедиции, взаимодействие с обучающимися других объединений. Предполагается также участие в мероприятиях и акциях тюменского отделения Союза охраны птиц России.

"Птицы – один из важнейших и невероятно интересных элементов экосистемы. Благодаря природной эстетике, они способны вызывать у детей яркие эмоции, стремление изучать и охранять природу", - считает доцент кафедры зоологии и эволюционной экологии животных ТюмГУ Мария Лупинос.

Программа орнитологической школы рассчитана на школьников 9-16 лет. По мнению биологов, это необходимый проект, поскольку современный социальный заказ к образованию обозначает исследовательскую деятельность как нормативную составляющую учебного процесса. Птицы при этом - один из самых интересных объектов изучения для школьников любого возраста, сообщает пресс-служба ТюмГУ.