up

11.07.2017 вторник

EUR 68.7737

USD 60.3014

В Тюмени 20..22 С 4 м/с
ветер северо-восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

Дети отправятся в экологическую экскурсию по Тюмени

08:02 11 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
wallpapercave.com

Библиотеки приглашают тюменцев с пользой провести время, а "Ангажемент" покажет спектакль для маленьких зрителей 11 июля.

На познавательном часе в детской библиотеке №5 (ул. К. Маркса, 108) дети в рисунках покажут дорогу, по которой ежедневно ходят, знаки, встречающиеся им на пути, изобразят движение транспортных средств и пешеходов в городе. Начало в 10 часов.

Молодежный театр "Ангажемент" им. В. С. Загоруйко (ул. Олимпийская, 8а) в 11 часов приглашает на спектакль "Бармалей".

Для читателей младшего школьного возраста в библиотеке №4 (ул. Ватутина, 14/1) в 11 часов начнется час книги и кино "Хлеба почтение вечное". Дети узнают историю хлеба и хлебопечения, вспомнят пословицы и поговорки о хлебе и посмотрят мультфильм "История про девочку, которая наступила на хлеб".

На мероприятии в библиотеке №16 (ул. Олимпийская, 20а) ребята познакомятся с красотой и уникальностью Тюменской области, с памятниками природы и богатствами сибирской тайги. Они совершат экологическую экскурсию по городу, познакомятся с его парками и скверами, краснокнижными животными и растениями. Начало в 11 часов.

К Году экологии приурочена экологическая беседа "А по камушкам речка бежит" в школе №37 (ул. Холодильная, 78). Ребята из пришкольного лагеря узнают о водных ресурсах Тюменской области, о бережном отношении к воде. Начало в 11 часов, сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Соб. инф.

Теги: экология , Красная книга , дорожная безопасность , Ангажемент , Год экологии , библиотеки

Последние новости

10:16 Тоболячка зарезала мужа во время ссоры
10:05 Каким должен быть алгоритм действий тюменцев, чтобы их двор благоустроили
09:54 Столичные блогеры оценят новостройки Тюмени
09:43 Ольга Швецова: обсудили с Валентиной Матвиенко широкий спектр вопросов
09:32 Тюменские социологи выяснили, откуда берутся преступники и гении
09:21 Автопроизводители планируют отказаться от бензиновых двигателей
09:10 Тюменский медицинский университет планирует принять 830 абитуриентов Фото
09:00 Поздравить Тюмень с Днем города можно с помощью футбольных мячей
08:49 Разработку туристического бренда региона обсудят в Тюмени
08:35 В Тобольске пробегут полумарафон
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017
﻿

Губернатор

Губернатор: восемь тысяч семей региона вышли на самообеспечение

Тюменские сельские ветеринары получат субсидии на жилье

Владимир Якушев: в Ялуторовске и Заводоуковске отремонтируют больницы

Политика

Ольга Швецова: обсудили с Валентиной Матвиенко широкий спектр вопросов

"Единая Россия" держит под контролем выполнение предвыборных обещаний

Рейтинг "Единой России" растет

Экономика

Автопроизводители планируют отказаться от бензиновых двигателей

Тюменский "Росток" значительно повышает урожайность и защищает растения

На железной дороге в регионе вырос грузооборот

Общество

Каким должен быть алгоритм действий тюменцев, чтобы их двор благоустроили

Столичные блогеры оценят новостройки Тюмени

Тюменские социологи выяснили, откуда берутся преступники и гении

Спорт

Поздравить Тюмень с Днем города можно с помощью футбольных мячей

В Тобольске пробегут полумарафон

В Тобольске начал работу детский баскетбольный лагерь "Ирбис"

Происшествия

Тоболячка зарезала мужа во время ссоры

При разгрузке оборудования на нефтепроводе в Югре погиб рабочий

Сургутянка проведет восемь лет в колонии за сбыт наркотиков
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+