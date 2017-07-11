Дети отправятся в экологическую экскурсию по Тюмени

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Библиотеки приглашают тюменцев с пользой провести время, а "Ангажемент" покажет спектакль для маленьких зрителей 11 июля.

На познавательном часе в детской библиотеке №5 (ул. К. Маркса, 108) дети в рисунках покажут дорогу, по которой ежедневно ходят, знаки, встречающиеся им на пути, изобразят движение транспортных средств и пешеходов в городе. Начало в 10 часов.

Молодежный театр "Ангажемент" им. В. С. Загоруйко (ул. Олимпийская, 8а) в 11 часов приглашает на спектакль "Бармалей".

Для читателей младшего школьного возраста в библиотеке №4 (ул. Ватутина, 14/1) в 11 часов начнется час книги и кино "Хлеба почтение вечное". Дети узнают историю хлеба и хлебопечения, вспомнят пословицы и поговорки о хлебе и посмотрят мультфильм "История про девочку, которая наступила на хлеб".

На мероприятии в библиотеке №16 (ул. Олимпийская, 20а) ребята познакомятся с красотой и уникальностью Тюменской области, с памятниками природы и богатствами сибирской тайги. Они совершат экологическую экскурсию по городу, познакомятся с его парками и скверами, краснокнижными животными и растениями. Начало в 11 часов.

К Году экологии приурочена экологическая беседа "А по камушкам речка бежит" в школе №37 (ул. Холодильная, 78). Ребята из пришкольного лагеря узнают о водных ресурсах Тюменской области, о бережном отношении к воде. Начало в 11 часов, сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Соб. инф.