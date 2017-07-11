Разработку туристического бренда региона обсудят в Тюмени

w-siberia.ru

Заседание фокус-группы по проведению исследовательской части проекта "Разработка туристического бренда Тюменской области" состоится в Литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14) 11 июля. Начало в 14 часов.

В июне 2017 года департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области запустил медиакампанию по продвижению туристических услуг в Тюменской области. Ее цель: повышение узнаваемости и туристической привлекательности региона.

Медиакампания предполагает разработку фирменного стиля Тюменской области, создание единого туристического портала, организацию информационных поводов "До встречи в Тюмени!", проведение "Блог-тура" по достопримечательностям региона, продвижение в социальных сетях, формирование фото-, видеоконтента и др. Для качественной и эффективной организации работы по проведению медиакампании запущен механизм сбора информации (серия экспертных фокус-групп, интернет-опросов и т. п.).

Полную презентацию проекта в начале встречи проведут специалисты Агентства современных коммуникаций, сообщает департамент культуры администрации Тюмени.