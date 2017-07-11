Тюменский медицинский университет планирует принять 830 абитуриентов

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Около 600 человек обратились в Тюменский государственный медицинский университет с начала приемной кампании.

Как сообщает пресс-служба вуза, приемная комиссия приняла более 2 тыс. заявлений: у абитуриентов есть возможность подать документы сразу на три направления подготовки.

"Самое большое количество заявлений – 864, подано на лечебный факультет, - прокомментировал первые итоги работы ответственный секретарь приемной комиссии Тюменского ГМУ Виктор Платицын. – Чуть меньше – 661 заявление – на педиатрический, 273 - на фармацевтический факультеты. 159 абитуриентов выбрали стоматологический факультет. На факультет высшего сестринского образования поступило 88 заявлений".

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В этом году ведущий медицинский вуз региона планирует принять 830 абитуриентов. Из них более половины – 460 человек -смогут поступить на бюджет.

Приемная комиссия Тюменского государственного медицинского университета начала прием документов 20 июня в главном корпусе (ул. Одесская, 54) и будет работать до 16 августа 2017 года.

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