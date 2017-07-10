Выпускники приняли участие в съемках ролика "Я сдал ЕГЭ"

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Выпускники из более 60 регионов России приняли участие в создании ролика "Я сдал ЕГЭ".

Юноши и девушки рассказали о секретах успеха и поздравили сверстников с переходом в новый период жизни.

Обращение участников ЕГЭ-2017 из Санкт-Петербурга, Ненецкого автономной округ, Челябинской, Кировской, Саратовской области и других регионов вошли в общий ролик.

Среди героев видео – несколько стобалльников. Например, выпускницы санкт-петербургской школы №619 Ангелина Вологжанина и Надежда Быкова получили наивысший балл по русскому языку. А Валерия Петрова, которая окончила академическую гимназию №56, обладательница 100 баллов по литературе. "Прислушивайтесь к людям, которых вы уважаете и которые, именно с вашей точки зрения, могут дать вам стоящий совет", – советует она.

По традиции, которая началась со съемок первых роликов "Я сдам ЕГЭ", многие ребята записались на фоне знаковых мест их городов. Стобалльник по информатике Владислав Головин снят около памятника Юрию Гагарину в Оренбурге. Там первый космонавт проходил службу в Советской армии. "Оренбург дал Гагарину крылья, а мне крылья дал единый государственный экзамен", – признался выпускник.

Вчерашние школьники советуют подрастающим коллегам не откладывать подготовку и повторение пройденного материала на последний месяц или даже год. Они на собственном примере показывают, как важно усердно учиться с первого класса, сообщает Рособрнадзор.