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Запущена новая бонусная программа Tele2

16:27 11 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото компании "Tele2"

Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 объявляет о старте всероссийской акции "Бонусы для ваших интересов". Компания предлагает абонентам воспользоваться предложениями, которые поддерживают их увлечения и образ жизни.

Для клиентов подготовлены персональные и эксклюзивные предложения: скидки на электронные книги, покупки в интернет-магазинах, услуги такси, участие в тренингах, подписки для просмотра кинофильмов и многое другое.

Бонусная программа действует до 31 августа 2017 года во всех регионах присутствия оператора. Чтобы принять участие в акции "Бонусы для ваших интересов", клиентам Tele2 необходимо зарегистрироваться на сайте promo.tele2.ru. Абоненты оператора, участвовавшие в акции "Срывай бонусы на свой вкус" в 2016 году, могут оформить получение привилегий в существующем личном кабинете.

После регистрации участники акции смогут выбрать любую из шести тематических категорий, отражающих стиль жизни и увлечения абонентов: "Кино, музыка, культура", "Спорт", "Путешествия", "Мода", "Домашний уют" и "Активная городская жизнь". Бонусы будут приходить по понедельникам и пятницам по любому удобному каналу коммуникации: в личный кабинет на промосайте, на электронную почту, на мобильный телефон или в мессенджеры. Кроме того, участники акции два раза в неделю смогут самостоятельно забирать бонусы из других категорий, которые они не выбрали при регистрации.

"Tele2 впервые запустила бонусную программу в ноябре 2016 года. Так компания продолжила реализацию стратегии lifestyle enabler − оператора, поддерживающего стиль жизни своих абонентов. Тогда акция вызвала широкий интерес среди клиентов Tele2 и доказала правильность выбранного вектора развития компании. В программе "Бонусы для ваших интересов" Tele2 предлагает участникам еще больше возможностей: новые привилегии и скидки в категориях, которые им действительно важны. Мы стараемся предугадывать ожидания клиентов и всегда делаем выгодные предложения, в том числе за пределами телеком-отрасли", - прокомментировал заместитель генерального директора Tele2 по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов Андрей Патока.

Теги: Tele2 , бонусы

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