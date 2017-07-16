О новинках театрального сезона в Тюменской области рассказал Сергей Осинцев

Фото ИА "Тюменская линия"

Абоненты и три премьеры готовит Тюменский большой драматический театр на 160-ый сезон осенью 2018 года.

Как рассказал корреспонденту ИА "Тюменская линия" директор ТБДТ Сергей Осинцев, ценовая политика театра останется прежней: от 200 до 1 тыс. рублей. Маркетологи и руководство театра планируют расширять пояса дешевых билетов. Сохранятся акции для школьных посещений спектаклей, продолжат работать со студентами, останутся акции и для пенсионеров.

Помимо этого театр драмы разрабатывают абонементную программу - это будет пакетное предложение, когда поклонник театра купит две драмы и две комедии по сходной цене.

"С абонементом сложнее. Мы дорабатываем собственную билетную программу. Она даст возможность формировать самостоятельный абонемент. Будем давать продажу на полтора-два месяца, человек может выбрать в этот период пакетную скидку, скажем, до двадцати процентов", - пояснил Сергей Осинцев.

Возможно, появится и долгосрочный абонемент. Сложность заключается в человеческом факторе, коего у лицедеев сполна.

"Театру сложнее - это живой организм: артист заболел, и у нас начинаются отмены, подмены, замены. Мы продали билет на один спектакль, а окажется, что ставить будут другой. Актеры – люди штучные. Если режиссер приходит, он ставит спектакль с определенными артистами. Если актера не будет, режиссер может сказать: "Я не буду ставить спектакль, потому что других артистов в этом спектакле не вижу". Поэтому загадывать надолго мы не может. Любой театр в стране продает спектакли только на три месяца вперед. Поэтому абонемент может быть только краткосрочный либо премьерный – на новинки сезона", - резюмировал Сергей Осинцев.

Директор театра драмы поделился, в середине сентября 2018-го театралы откроют сезон премьерой "Мирандолина" по пьесе Карло Гольдони. В октябре тюменцев и гостей города ждет постановка "Господа Головлевы" по роману М.Е. Салтыкова-Щедрина. Традиционно к Новому году детям подарят сказку – мюзикл "Снежная королева" по Г.Х. Андренсену.

Ирина Ромашкина