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Сборная артистов мира сыграет в футбол в Тобольске

15:10 11 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА Тюменская линия

Артисты и спортсмены из Великобритании, Румынии, Нидерландов, Венгрии, Турции, Казахстана, Сербии, Израиля примут участие в благотворительная акции "Под Флагом Добра" в Тобольске 30 июля.

Традиционный футбольный матч пройдет на стадионе "Тобол" 30 июля. Соперником команды артистов станет сборная Тобольска. Помимо традиционного матча и концерта на стадионе состоится гала-концерт участников возле ТРЦ "Жемчужина Сибири". Здесь же состоится дискотека с участием DJ Руди Лима из Нидерландов.

Как сообщает пресс-служба администрации города, тренировки тобольской команды уже начались. В звездном футболе традиционно примут участие руководители предприятий, меценаты, предприниматели Тобольска и глава города Владимир Мазур. Поучаствовать в матче и провести мастер-классы для детей приедут ветераны российского футбола Виктор Булатов, Марат Махмутов и Николай Толстых.

Иностранные артисты в Тобольске будут впервые, а из российских звезд город вновь посетит Павел Иванов (солист "Vincero"), Александр Шевченко, актеры Дмитрий Белоцерковский и Александр Рогулин. Состав не сформирован до конца и до 30 июля еще пополнится новыми интересными именами. В этом году вход на стадион будет свободный для всех желающих.

Благотворительный фонд "Под флагом добра" создан в 2005 году по инициативе видных политических и общественных деятелей с целью оказания адресной финансовой помощи детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении. На сегодняшний день работа фонда осуществляется по таким направления, как помощь тяжелобольным детям, социализация детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и поддержка и развитие волонтерского движения. Генеральным партнером фонда "Под флагом добра" является компания "СИБУР".

Юридические и физические лица могут перечислять денежные средства на специальный расчетный счет:

ИНН:7206036927 /КПП:720601001

ОГРН: 1077206003027

Банковские реквизиты:

Комитет финансов администрации города Тобольска (Муниципальное автономное учреждение "Центр социального обслуживания населения" л/с АС30028А0002ЦСОН)

ИНН 7702235133 КПП 720645001

РКЦ Тобольск

Счет: 40701810400003000002

БИК:047117000

ОКАТО: 71410000000

В назначении платежа указываются следующие коды: 02880000000000180;000000700;8;2

Обязательно наличие пометки: на благотворительную помощь детям в рамках Всероссийской благотворительной акции "Под флагом Добра"

Юридический, почтовый адрес: 626150, Тюменская область, город Тобольск, 4 микрорайон, дом №48, тел./ факс: 8 (3456)24-26-61, 24-18-93

Теги: Тобольск , Под флагом добра

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