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В Тобольске создают систему городской навигации

16:38 11 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
фото Тобольской промплощадки

Жителям и гостям Тобольска стала доступна информация об одном из интереснейших, но малоизвестных памятниках духовной столицы Сибири. В рамках проекта "Тобольск - пора знакомиться" установлен информационный стенд, посвященный памятнику археологии "Городской вал".

Проект реализоан при поддержке ООО "СИБУР-Тобольск" в рамках благотворительной программы "Формула хороших дел".

"Основная цель подобных проектов – это создание системы городской навигации, повышение интереса и информированности жителей, гостей города к историческим и архитектурным памятникам Тобольска. У нас есть такие памятники, которые говорят сами за себя, например, – Тобольский кремль, но есть те, о которых никто не знает. Поэтому популяризация значимых исторических мест города – одна из приоритетных задач в области информационной политики", – сообщила на церемонии открытия главный специалист отдела развития туризма комитета по культуре и туризму администрации города Тобольска Наталья Журавлева.

Это не первый случай сотрудничества департамента культуры и нефтехимического предприятия. В 2016 году с помощью финансовой поддержки "СИБУР Тобольск" уже было установлено два стенда на Плацпарадной площади и в саду Ермака.

"Администрация города, жители и СИБУР – активные участники процесса создания единой комфортной среды в Тобольске. Установка информационного стенда и навигационных знаков – это маленькие шаги на пути к улучшению облика нашего города", – отметила главный эксперт по связям с государственными органами "СИБУР Тобольск" Елена Бельская.

Тобольский городской вал - один из ранних памятников фортификации Сибири XVII века. Это была "регулярная" крепость, какие строили тогда и в самой России. Известно, что создавалась она по образцу земляного вала, возведенного в Москве. В его сооружении принимало участие все население города и окрестных деревень. Работами руководил воевода Алексей Головин.

Вал длиной 1515,3 метра, протянулся от берега Иртыша до берега Курдюмки. Средняя высота вала составляла 3,6 м, ширина - 7,8 м. С внешней стороны вала находился ров средней глубины 4,3 м и такой же ширины.

Еще в середине XVIII века вал сохранял оборонительное значение. Однако впоследствии за ненадобностью земляная крепость уже не поддерживалась и постепенно пришла в запустение, хотя она еще долгое время сохраняла значение северной границы города.

В настоящее время сохранилась часть вала от Троицкого до Воскресенского проездов (вдоль современной улицы Красноармейской), а также небольшой участок вала между Тобольским и Сибирским переулками. Современная высота вала достигает здесь 2,5 м, глубина рва, сильно затянутого, около 1,5 м. Сохранившийся участок городского вала является памятником археологии регионального значения.

Борис Олейник

Теги: Городской вал , Тобольск , СИБУР , туризм

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