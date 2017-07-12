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Тюменская цветущая яблоня станет конкурентом японской сакуре

12:05 12 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Что такое Тюмень и Тюменская область, какими образами, героями, достопримечательностями представить регион на карте мира для туристов, какое мнение о сибиряках сформировано у жителей других регионов и стран - это и многое другое обсуждала фокус-группа, участвующая в проекте "Разработка туристического бренда Тюменской области", заседание которой провели в Литературно-краеведческом центре.

Разработка бренда Тюменской области и формирование туристической привлекательности повысит рейтинг посещаемости регионального центра. Эксперты ставят цель: войти в ТОП-15 регионов России. К 2017 году Тюмень едва зашла в ТОП-50.

Для сбора информации набрали восемь фокус-групп: историки и краеведы, маркетологи, две группы в бизнес-сфере, группа туристической индустрии, а также СМИ. Выборка от фокус-групп обеспечит максимальное количество образов для семантического ядра бренда. По итогам исследовательской работы технические задания для брендирования области разошлют по всему миру.

"Встречаются дизайнеры, которые уже мыслят штампами: им сложно выйти за рамки того, как они это видят. Моя задача: собрать семантические ядра, кластеры по восприятию, сегменты видения, чтобы специалист это прочитал, посмотрел, сложил восприятия и нарисовал. У меня есть гипотеза, что концепция стороннего человека (не из Тюмени) получится более удачной, потому что он не вовлечен", - отметила директор по развитию регионального проекта "Моя территория", руководитель Института неформального образования Ольга Петрушина.

В середине августа проведут открытую презентацию концепций дизайнеров. Среди них - конкурс с призовым фондом. Экспертный совет и представители власти определят победителей. На основе материалов создадут концепт бренда региона, который жителям области представят в начале сентября. На основе опросов фокус-групп выстроят и таргетированную рекламную кампанию, выявив потребности целевой аудитории в разных точках Земли.

Более 70% опрошенных в фокусах-группах экспертах настаивают, что не стоит бежать от поговорки "Тюмень – столица деревень". В концепции много оттенков и тематику можно развивать по-разному. Краеведы считают, что региону необходим туристический маршрут "Золотое сибирское кольцо", который прокатит гостей региона в Тюмень, Тобольск, а также Ишим, Заводоуковск, Ялуторовск и другие ближайшие уголки области.

"Мы хотим вовлекать районы, у них много фестивалей, событийных мероприятий, а у нас, слава Богу, есть дороги!" - считает Ольга Петрушина. 

Тюмень - столица перемен, считает фокус-группа бренда региона: это динамичный город, который дает возможности реализации.  

"Образ региона четко связан с Тобольском. Тюмени еще надо разработать и  удержать образ. Тюмень - город очень эклектичный. Это его достоинство. Тюмень динамична. Город обогащения, и это очень четко чувствуется", - считает участник фокус-группы, историк Алексей Конев.

Примечательно, что на встрече не раз обозначили привлекательность региона для туристов из Франции. Многие иностранцы желают прокатиться по Транссибирской магистрали: так и оказываются в Тюмени и Тобольске. Случай не однократный, подтверждают многочисленные истории экскурсоводов и краеведов.

Для тех же французов и других иностранцев поразительной становится стройка века: СИБУР в Тобольске. Это самая масштабная площадка в отрасли нефтехимии в мире, утверждает Алексей Конев, побывавший на территории СИБУРа с туристами.

"Они были так поражены! И СИБУР открыт для посещений. Вот вам и кризис, вот вам и эмбарго от Европы", - поделился впечатлениями иностранцев в Тобольске Алексей Конев.

Этот вектор выделяют все фокус-группы: Тюмень - это нефть и промышленность, город богачей. Еще 20-30% идей на всех встречах – новые.

Недооцененным, но брендообразующим именем историки и краеведы назвали Петра Ершова. Имя этого писателя и политического деятеля должно звучать в каждом уголке Тюмени, а книга "Конек-горбунок" лежать на каждой букинистической полке и предлагаться наряду с путеводителем. В регионе много имен, которые известны на весь мир.

В группе экскурсоводов и историков новаторством стало предложение использовать майское цветение яблони в Тюмени: эксперты сравнили этот период с цветением сакуры в Японии. 

Ирина Ромашкина

Теги: СИБУР , Петр Ершов , Тюмень , бренд , Ольга Петрушина

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