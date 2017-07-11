up

11.07.2017 вторник

EUR 68.7737

USD 60.3014

В Тюмени 10..12 С 4 м/с
ветер северный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменский театр кукол завершает сезон, но спектакли будут идти

18:05 11 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
www.tyumenpuppets.ru

71 сезон завершит Тюменский театр кукол 15 и 16 июля.

15 июля в малом зале можно посмотреть спектакль "Озорной Гусенок". Большой зал приглашает на постановку "Котенок по имени Гав". Традиционный День именинника состоится так же 15 июля.

16 июля делегация труппы отправится на "Тобольский разносол", но спектакли будут идти: в малом зале — "Несмеяна-царевна", в большом — "Пираты Карибского моря".

К сентябрю готовится премьера спектакля для младших школьников и старших детсадовцев — пушкинская "Сказка о золотом петушке".

Впервые в истории Тюменского театра кукол в июле и августе театр не будет пустовать — по выходным в малом зале можно посмотреть спектакли. Для этого часть труппы ушла в отпуск раньше.

3 сентября состоится театрализованное открытие 72-го сезона, сообщает Тюменский театр кукол.

Теги: отпуск , премьера , спектакль , Тюменский театр кукол

Последние новости

18:05 Тюменский театр кукол завершает сезон, но спектакли будут идти
17:54 12 июля - события дня
17:43 Дело о злоупотреблениях в региональном УФССП рассмотрят в суде
17:32 "Игру престолов" покажут в московском метро
17:21 Банк "Открытие" выступил партнером регионального отделения Пенсионного фонда России
17:10 Следователи проверят информацию о нападении собаки на ребенка в Тюменском районе
16:49 Бизнес Тюмени раскрыл мобильную арифметику
16:38 В Тобольске создают систему городской навигации
16:27 Запущена новая бонусная программа Tele2
16:16 Продажи электронных билетов на поезда выросли на треть
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: для региона важны все инвесторы без исключения

Губернатор: восемь тысяч семей региона вышли на самообеспечение

Тюменские сельские ветеринары получат субсидии на жилье

Политика

Ольга Швецова: обсудили с Валентиной Матвиенко широкий спектр вопросов

"Единая Россия" держит под контролем выполнение предвыборных обещаний

Рейтинг "Единой России" растет

Экономика

Банк "Открытие" выступил партнером регионального отделения Пенсионного фонда России

Бизнес Тюмени раскрыл мобильную арифметику

Тюменские предприниматели создали первую в России технологическую линию по производству сукралозы

Общество

Тюменский театр кукол завершает сезон, но спектакли будут идти

12 июля - события дня

"Игру престолов" покажут в московском метро

Спорт

Овечкин огорчает соперников в Самаре

Сибиряк опередил соперников в "Березовой роще"

В Тюмень приедут две китайские хоккейные команды

Происшествия

Дело о злоупотреблениях в региональном УФССП рассмотрят в суде

Следователи проверят информацию о нападении собаки на ребенка в Тюменском районе

В Бердюжском районе задержали банду черных лесорубов
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+