Тюменский театр кукол завершает сезон, но спектакли будут идти

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71 сезон завершит Тюменский театр кукол 15 и 16 июля.

15 июля в малом зале можно посмотреть спектакль "Озорной Гусенок". Большой зал приглашает на постановку "Котенок по имени Гав". Традиционный День именинника состоится так же 15 июля.

16 июля делегация труппы отправится на "Тобольский разносол", но спектакли будут идти: в малом зале — "Несмеяна-царевна", в большом — "Пираты Карибского моря".

К сентябрю готовится премьера спектакля для младших школьников и старших детсадовцев — пушкинская "Сказка о золотом петушке".

Впервые в истории Тюменского театра кукол в июле и августе театр не будет пустовать — по выходным в малом зале можно посмотреть спектакли. Для этого часть труппы ушла в отпуск раньше.

3 сентября состоится театрализованное открытие 72-го сезона, сообщает Тюменский театр кукол.