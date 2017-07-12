Участок трассы Тюмень – Екатеринбург перекроют до ноября

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Реверсивное движение вводят на Московском тракте из-за ремонта дороги в районе поселка Косулино на 4,5 месяца.

Как сообщает пресс-служба ФКУ "Уралуправтодор", на участке трассы с 23 до 35 км запланирован плановый ремонт дорожного полотна, который начнется 17 июля и продлится до 30 ноября 2017 года. На данном участке заменят дорожное покрытие, отремонтируют водопропускные трубы и барьерные ограждения.

В связи с этим движение по федеральной автодороге будет ограничено. На указанном участке организуют реверсивное движение, кроме того, дорога будет сужена до трех полос. Автомобилистам следует быть готовыми к заторам и по возможности выбирать пути объезда.

Дорожники приносят автомобилистам извинения за доставленные неудобства, и во избежание образования дорожных заторов, рекомендует соблюдать правила дорожного движения и выбирать маршрут движения заранее по другим автомобильным дорогам общего пользования.