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На Ямале удвоилось число обследованных на ВИЧ

12:16 12 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото окружного СПИД-центра

3 тыс. 034 человека с ВИЧ-позитивным статусом зарегистрировали на Ямале. В 2017 году число людей, прошедших обследование на ВИЧ, увеличилось почти вдвое.

Как сообщает ИА "Север-Пресс", в округе прошла акция "Всероссийский день тестирования на ВИЧ", приуроченная ко Дню семьи, любви и верности. Все желающие смогли пройти тестирование на ВИЧ бесплатно и по желанию анонимно, обратившись в лечебно-профилактические учреждения по месту жительства.

В Ноябрьске для повышения доступности обследования для населения окружной СПИД-центр совместно со станцией скорой помощи провел акцию по добровольному тестированию на ВИЧ в многофункциональном центре. Жители и гости города смогли не только сдать кровь, чтобы узнать свой ВИЧ-статус, но и получили профессиональную консультацию специалистов центра.

Врачи ответили на вопросы горожан об особенностях профилактики и лечения вируса, а также о поддержке родных и близких людей, живущих с ВИЧ. Добровольное обследование прошло более 50 человек.

Теги: профилактика , здравоохранение , Ямал , ВИЧ

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