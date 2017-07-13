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Сказки, мультфильмы, игры и сказочная разминка в театре и библиотеках Тюмени

08:21 13 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
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Окунуться в волшебный мир сказок и посмотреть мультфильмы можно в Тюмени 13 июля.

В 11 часов в Молодежном театре "Ангажемент" им. В. С. Загоруйко (ул. Олимпийская, 8а) начнется сказка "Золушка".

Для читателей младшего школьного возраста в библиотеке №4 (ул. Ватутина, 14/1) в 11 часов начнется мультчас "Заяц, волк и другие".

Экоигра "Какой ты – такой и город" начнется в 11 часов в библиотеке №12 (ул. Маршала Захарова, 5/3).

В библиотеке №9 (ул. Волгоградская, 119/2) в 11 часов начнется знакомство с жизнью и творчеством писателя, режиссера, актера Василия Шукшина. Будут показаны отрывки из кинофильмов "Калина красная", "Два Федора", "Они сражались за Родину". Прозвучат стихи Высоцкого, Вознесенского, Рождественского, посвященные Шукшину, а также песни из кинофильма "Калина красная".

В Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) дети поучаствуют в командной сказочной разминке. Начало в 12 часов, сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Соб. инф.

Теги: экология , кино , Василий Шукшин , библиотеки , Ангажемент

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