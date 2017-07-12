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Уральский федеральный университет вошел в первый национальный рейтинг вузов России

11:21 12 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото с сайта УрФУ

12 вузов из Москвы, три из Санкт-Петербурга, два из Томска, по одному из Казани, Новосибирска и Екатеринбурга вошли в первый национальный рейтинг вузов России.

Об этом сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий на заседании общественного совета партийного проекта "Единой России" "Модернизация образования", передает РИА "Новости".

По данным слайда, представленного журналистам в ходе заседания, в список лучших учебных заведений столицы вошли: МГИМО, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МГУ им. М.В. Ломоносова, Финансовый университет при правительстве России, РАНХиГС при президенте России, РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Российский университет дружбы народов, МФТИ, МИСиС, МИФИ и Первый МГМУ им. И.М. Сеченова.

В рейтинге также присутствует Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Университет ИТМО.

В региональной части находятся Уральский и Казанский федеральные университеты, Новосибирский и Томский университеты и Томский политехнический университет.

Теги: Единая Россия , вузы , рейтинг

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