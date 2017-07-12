Светлана Калинина: Тюмени есть чем гордиться

фото "Тюмень- наш дом"

Благоустройство берегов Туры и строительство набережной оценила член Центрального штаба ОНФ, координатор центра мониторинга благоустройства городской среды, эксперт рабочей группы "Качество повседневной жизни" Светлана Калинина в ходе визита в Тюмень.

"Не зря вы называете набережную визитной карточкой города. Успела познакомиться с ней ранним утром и могу сказать, что четыре уровня – это очень красиво, впечатляет, чувствуется мощь и размах", - поделилась она.

Заместитель губернатора региона Евгений Заболотный и замглавы городской администрации Максим Афанасьев рассказали Светлане Калининой об основных этапах строительства набережной на правом берегу Туры. Также готовится проект благоустройства левого берега, здесь появятся спортивные площадки, зоны для отдыха и прогулок.

Меняется и облик Моста влюбленных. По словам Максима Афанасьева, идея стилизовать его под корабль принадлежит самим тюменцам. При проектировке и ремонте учли пожелания горожан – это обязательная практика благоустройства в Тюмени.

фото "Тюмень- наш дом"

Отметила Светлана Калинина и то, что оба объекта приспособлены для маломобильных групп. На набережной есть несколько спусков для колясочников, предусмотрены пандусы и подъемные конструкции. По ее мнению, это очень важно – доступ к таким местам должен быть абсолютно у всех.

Отдельное внимание она обратила на то, что такие крупные проекты должны быть изначально приспособлены и для малого бизнеса.

"Здорово, что на набережной есть киоски с кофе, выпечкой, мороженым, ведь это место не только для общественности, но и для малого бизнеса. В проекты вкладываются огромные деньги, и нужно сделать так, чтобы они тоже работали. В крупных городах можно обыграть любой проект, но важно это делать и в малых городах. Всегда правильно дать предпринимателю место, где он может не только работать, но и содержать его", - подчеркнула Светлана Калинина.

В целом Тюмень она назвала красивым и благоустроенным городом. "Вам есть чем гордиться: красивые здания, современные решения. Тюменцы любят свой город, и это чувствуется. Не во всех регионах я вижу такое отношение", – сказала она.

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Евгения Шевцова