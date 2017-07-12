Проект "Агропоколение" может запустить программу по птицеводству

Фото администрации Тюменского района

Активнее трудоустраивать выпускников агроклассов призвала работодателей Тюменского района глава муниципалитета Светлана Иванова на заседании совета по реализации национальных проектов "Образование" и "Развитие АПК".

Проект "Агропоколение" стартовал в местных школах в 2014 году. К 2017 году к нему присоединились 24 учебных учреждения района. Организованы три агрокласса. Подготовка велась по десяти направлениям. Самыми популярными у школьников стали слесарное дело, основы ветеринарии и цветоводство.

Как отметила ректор ГАУ Северного Зауралья Елена Бойко, ребята прошли серьезное обучение.

"В учебном плане 144 часа, они отрабатываются по полной программе. Подготовка проходит в стенах университета, школ и на предприятиях. Мы даем им возможность поработать в наших экспериментальных лабораториях", - сказала она.

Несмотря на это, с трудоустройством на временные работы у школьников возникают сложности, отмечают специалисты. С включением в проект восьмиклассников этот вопрос стал еще острее.

"В соответствии с законом, подростки могут трудоустраиваться с 14 лет. Но не каждое предприятие готово принимать детей этого возраста на временные места. Кроме того, не все школьники могут найти работу по месту жительства. Отмечу и слабую заинтересованность работодателей. Мало кто из них готов предложить рабочие места", - отметил и. о. начальника управления агропромышленного комплекса администрации Тюменского района Даниил Павлович.

Светлана Иванова обратила внимание собравшихся на цифры: в 2015 году трудоустроен один выпускник агрокласса, в 2016 году - девять, в июне и июле 2017 года временную работу нашли четыре человека.

"Всего четыре человека устроены на предприятия летом по программе для несовершеннолетних. Чтобы наши дети получили знания и навыки, они должны все попробовать, и не на бумаге. Принимайте их рабочими по рассадке цветов, по уборке территории, иногда заводите в цеха. Задумайтесь об этом и найдите варианты", - обратилась к руководителям предприятий глава муниципалитета.

Участники совещания высказали предложения по развитию проекта "Агропоколение". В частности, организовать обучение по направлению "Птицеводство".

"Мы биологически закрытое предприятие, потому что есть риски заноса инфекций, более 90 процентов рабочих мест - с вредными факторами производства. Поэтому мы очень аккуратно относимся к предложению принять детей на работу. Если у них будет наша специализация, у нас будет другое отношение к этому вопросу", - сказала директор компании "Тюменский бройлер" Оксана Величко.

Участники "Агропоколения" отметили готовность рассмотреть это предложение, а также расширить географию проекта.

Татьяна Ковалева