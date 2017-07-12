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Проект "Агропоколение" может запустить программу по птицеводству

17:32 12 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото администрации Тюменского района

Активнее трудоустраивать выпускников агроклассов призвала работодателей Тюменского района глава муниципалитета Светлана Иванова на заседании совета по реализации национальных проектов "Образование" и "Развитие АПК".

Проект "Агропоколение" стартовал в местных школах в 2014 году. К 2017 году к нему присоединились 24 учебных учреждения района. Организованы три агрокласса. Подготовка велась по десяти направлениям. Самыми популярными у школьников стали слесарное дело, основы ветеринарии и цветоводство. 

Как отметила ректор ГАУ Северного Зауралья Елена Бойко, ребята прошли серьезное обучение.

"В учебном плане 144 часа, они отрабатываются по полной программе. Подготовка проходит в стенах университета, школ и на предприятиях. Мы даем им возможность поработать в наших экспериментальных лабораториях", - сказала она. 

Несмотря на это, с трудоустройством на временные работы у школьников возникают сложности, отмечают специалисты. С включением в проект восьмиклассников этот вопрос стал еще острее. 

"В соответствии с законом, подростки могут трудоустраиваться с 14 лет. Но не каждое предприятие готово принимать детей этого возраста на временные места. Кроме того, не все школьники могут найти работу по месту жительства. Отмечу и слабую заинтересованность работодателей. Мало кто из них готов предложить рабочие места", - отметил и. о. начальника управления агропромышленного комплекса администрации Тюменского района Даниил Павлович.   

Светлана Иванова обратила внимание собравшихся на цифры: в 2015 году трудоустроен один выпускник агрокласса, в 2016 году - девять, в июне и июле 2017 года временную работу нашли четыре человека.

"Всего четыре человека устроены на предприятия летом по программе для несовершеннолетних. Чтобы наши дети получили знания и навыки, они должны все попробовать, и не на бумаге. Принимайте их рабочими по рассадке цветов, по уборке территории, иногда заводите в цеха. Задумайтесь об этом и найдите варианты", - обратилась к руководителям предприятий глава муниципалитета.  

Участники совещания высказали предложения по развитию проекта "Агропоколение". В частности, организовать обучение по направлению "Птицеводство". 

"Мы биологически закрытое предприятие, потому что есть риски заноса инфекций, более 90 процентов рабочих мест - с вредными факторами производства. Поэтому мы очень аккуратно относимся к предложению принять детей на работу. Если у них будет наша специализация, у нас будет другое отношение к этому вопросу", - сказала директор компании "Тюменский бройлер" Оксана Величко.

Участники "Агропоколения" отметили готовность рассмотреть это предложение, а также расширить географию проекта.  

Татьяна Ковалева

Теги: дефицит кадров , агроклассы , Тюменский район , ГАУ Северного Зауралья , Агропоколение

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