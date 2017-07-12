up

12.07.2017 среда

EUR 69.2007

USD 60.7397

В Тюмени 15..17 С 3 м/с
ветер северный

﻿
Главная / Новости / Общество

На острове Вилькицкого будут работать волонтеры из Тюмени

16:59 12 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Север-Пресс"

Научно-исследовательская экспедиция отправится на остров Вилькицкого из Салехарда 13 июля.

Как сообщает ИА "Север-Пресс", ее участники определили свою миссию - это обследование и оценка современного состояния экологии на арктическом острове. Помимо экологической уборки волонтеры возьмут пробы воды, грунта, измерят уровень радиации, подготовят место для проживания дальнейших экспедиций, рассказал руководитель волонтеров Евгений Рожковский. По его предварительной оценке, работы хватит еще на несколько лет.

В группе 15 человек, из них двое ученых, спасатель и добровольцы, включая руководителя, его заместителя и повара. Это волонтеры из Болгарии, Израиля, Казани, Тюмени, Екатеринбурга, Салехарда, Санкт-Петербурга, Ухты, Воркуты. Их средний возраст 23-25 лет. Они намерены вернуться 27 июля.

"Все понимают, куда направляются, поскольку острова Вилькицкого и Белый очень похожи, – прокомментировал Евгений Рожковский. – Все парни проверены делом в предыдущих экспедициях. Например, они готовы к встрече с белыми медведями, которым принадлежит эта территория, изучили их повадки, умеют себя вести. Техника безопасности – на первом месте".

Напомним, что во времена Советского союза, активно осваивающего Арктику, на острове находились метеостанция, большой маяк и военная часть войск ПВО. Остров назван в честь картографа, географа, геодезиста, путешественника Бориса Вилькицкого.

Теги: остров Вилькицкого , Ямал , волонтеры , остров Белый , Год экологии

Последние новости

19:31 Музейный комплекс готовит праздничную программу ко дню рождения Тюмени
19:03 Юные помощники музея-заповедника навели порядок в саду Ермака
18:35 Предприниматели со всей России поборются за гранты фонда "Навстречу переменам" и Tele2
18:27 ВТБ получил наивысший кредитный рейтинг
18:16 Семьдесят четыре года назад произошло крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны
18:05 Основатель "Геликон-оперы": "Лето в Тобольском кремле" — не просто фестивальный проект
17:54 13 июля - события дня
17:48 Опыт Тюменской области по созданию комфортной городской среды будет рекомендован для всех регионов России Фото
17:43 "Рубин" встретится с горняками в Нижнем Тагиле
17:32 Проект "Агропоколение" может запустить программу по птицеводству
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: логистика - одна из точек роста региональной экономики

Владимир Якушев поручил принять меры по улучшению качества молока от ЛПХ

Новую школу построят в Заводоуковске

Политика

Ольга Швецова: обсудили с Валентиной Матвиенко широкий спектр вопросов

"Единая Россия" держит под контролем выполнение предвыборных обещаний

Рейтинг "Единой России" растет

Экономика

ВТБ получил наивысший кредитный рейтинг

Семнадцатилетний тюменец получил поддержку от бизнес-ангела

Запсибкомбанк продолжает успешное развитие. Итоги первого полугодия 2017 года

Общество

Музейный комплекс готовит праздничную программу ко дню рождения Тюмени

Юные помощники музея-заповедника навели порядок в саду Ермака

Предприниматели со всей России поборются за гранты фонда "Навстречу переменам" и Tele2

Спорт

"Рубин" встретится с горняками в Нижнем Тагиле

ФК "Тюмень" смазал дебют нового сезона

В Тюмени назвали лучших рыбаков

Происшествия

На улице задержали тюменца с партией наркотиков

В Тобольске осудили криминальное трио за попытку продать наркотики  

В Тюмени осужден экс-глава муниципального водоканала
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+