На острове Вилькицкого будут работать волонтеры из Тюмени

Фото ИА "Север-Пресс"

Научно-исследовательская экспедиция отправится на остров Вилькицкого из Салехарда 13 июля.

Как сообщает ИА "Север-Пресс", ее участники определили свою миссию - это обследование и оценка современного состояния экологии на арктическом острове. Помимо экологической уборки волонтеры возьмут пробы воды, грунта, измерят уровень радиации, подготовят место для проживания дальнейших экспедиций, рассказал руководитель волонтеров Евгений Рожковский. По его предварительной оценке, работы хватит еще на несколько лет.

В группе 15 человек, из них двое ученых, спасатель и добровольцы, включая руководителя, его заместителя и повара. Это волонтеры из Болгарии, Израиля, Казани, Тюмени, Екатеринбурга, Салехарда, Санкт-Петербурга, Ухты, Воркуты. Их средний возраст 23-25 лет. Они намерены вернуться 27 июля.

"Все понимают, куда направляются, поскольку острова Вилькицкого и Белый очень похожи, – прокомментировал Евгений Рожковский. – Все парни проверены делом в предыдущих экспедициях. Например, они готовы к встрече с белыми медведями, которым принадлежит эта территория, изучили их повадки, умеют себя вести. Техника безопасности – на первом месте".

Напомним, что во времена Советского союза, активно осваивающего Арктику, на острове находились метеостанция, большой маяк и военная часть войск ПВО. Остров назван в честь картографа, географа, геодезиста, путешественника Бориса Вилькицкого.