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Ялуторовский клуб молодых семей получил грант на всероссийском форуме

16:48 12 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ДТиС "Пионер"

Клуб молодых семей "Мы вместе" из Ялуторовска получил грант в размере 100 тыс. рублей на Всероссийском форуме молодых семей в Костроме.

Участниками мероприятия стали более 300 человек из 46 регионов России, в том числе дети и подростки, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

С участниками форума встретились руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, губернатор Костромской области Сергей Ситников.

По словам Александра Бугаева, семья — это то, с чего начинается страна. И необходимо дать импульс, чтобы клубы могли развиваться и дальше.

Вместе с гостями участники обсудили успешный опыт по созданию и организации в регионах центров по развитию семьи, популяризации семейных ценностей на территории страны, здоровью семьи, материнства, отцовства и детства.

Состоялось подведение итогов финала Всероссийского фестиваля-конкурса клубов молодых семей "Крепкая семья". Представители Тюменской области соревновались с семьями из 41 региона. Клуб "Мы вместе" получил грантовую поддержку на реализацию фестиваля молодых семей "Вишня" в Ялуторовске.

В мае клуб также получил грант на сумму 100 тыс. рублей в региональном конкурсе грантов "Моя идея", где презентовал проект Family Fast. Благодаря этому 5 августа в Ялуторовске состоится фестиваль для молодых семей, а также в городе появится вишневая аллея влюбленных.

Соб. инф.

Теги: молодежь , Ялуторовск , молодые семьи , социальная поддержка , Моя идея , гранты

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