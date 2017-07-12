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Музейный комплекс готовит праздничную программу ко дню рождения Тюмени

19:31 12 июля 2017 | mobile | | print версия для печати

Музейный комплекс им. И. Я. Словцова подготовил ряд мероприятий к 431-летию со дня основания Тюмени. Жителям и гостям города предлагают отправиться на автобусную экскурсию, познакомиться с работами местных мастеров и узнать военную историю Сибири.

Как сообщили в пресс-службе Тюменского музейно-просветительского объединения, премьера экскурсии на двухэтажном автобусе "По царским местам" состоится 29 июля. Экскурсанты узнают о влиянии, оказанном членами императорской фамилии Романовых, на историю города. Улицы наполнятся воспоминаниями о посещении Тюмени цесаревичем Александром (будущим императором Александром II) и императором-страстотерпцем Николаем II, пребывании в городе загадочного "царского друга" Григория Распутина, личность которого до сих пор вызывает споры среди историков.

Отправление от музея "Городская Дума" (ул. Ленина, 2) - с 10 до 12 часов, с 13 до 15 часов. Стоимость билета на одну персону: 1 этаж – 300 рублей, 2 этаж – 400 рублей.

В вечернее время будут проведены две экспресс-экскурсии на двухэтажном автобусе с рассказом об интересных фактах истории первого русского города за Уралом и об известных тюменцах.

Отправление от Цветного бульвара (парковочный карман, ул. Ленина, 68) – с 17 часов до 17 часов 55 минут, с 18 часов до 18 часов 55 минут. Стоимость билета: 1 этаж – 100 рублей; 2 этаж – 200 рублей.

Обращаем внимание, запись на все экскурсии проводится предварительно по телефону: 8 (3452) 45-35-90. Количество мест ограничено. Приобретение билетов в кассе музея "Городская Дума" по адресу: г. Тюмень, ул. Ленина, 2. Телефон для справок: 8 (3452) 46-11-59.

Кроме того, Музейный комплекс им. И. Я. Словцова будет представлен на трех городских площадках с 13:00 до 20:00.

На площади Борцов революции будет размещена выставка "Древние воины Сибири". Среди предметов: комплексы защиты и вооружения татарских, монгольских и русских воинов, проживающих на территории Сибири в XII-XVII вв. Экспонаты соответствуют общепринятой и упрощенной классификации средневекового оружия.

Улица Дзержинского на время празднования Дня города станет пешеходной, на ней развернется "Тюмень мастеровая". Музейный комплекс в сотрудничестве с тюменскими мастерами организуют мастер-классы и выставку-ярмарку.

Мастер-классы от тюменских мастеров также будут проводиться на территории литературно-краеведческого центра по адресу: ул. Первомайская, 14.

Теги: музей , День города , экскурсии

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