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Семьдесят три года назад советские войска освободили Вильнюс

14:20 13 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
mil.ru

Советские войска освободили Вильнюс от немецко-фашистских захватчиков 13 июля 1944 года в ходе Великой Отечественной войны.

Сплошного фронта обороны противник на Вильнюсском направлении не имел и оказывал противодействие лишь отдельными подошедшими соединениями и остатками разбитых частей. Немецкое командование пыталось остановить продвижение советских войск на заранее подготовленном рубеже Даугавпилс - Вильнюс - Лида, где сосредоточивало отступавшие части 3-й танковой и 4-й полевой армии группы армий "Центр".

5 июля Третий Белорусский фронт начал наступление с ходу без перегруппировки сил.

7 июля соединения 5-й гвардейской танковой армии под командованием Павла Ротмистрова и 3-го гвардейского механизированного корпуса под руководством Виктора Обухова подошли к городу и начали обходить его с юга и запада.

9 июля город полностью окружили. Противник, усиленный воздушным десантом, безуспешно пытался прорвать кольцо окружения.

10 июля советские части освободили всю северную часть Вильнюса и вступили в Старый город. После штурма последних очагов сопротивления 13 июля 1944 года Вильнюс был полностью освобожден.

В боях за город уничтожено около 8 тыс. и взято в плен около 5 тыс. германских солдат и офицеров, захвачено 156 орудий, много танков, автомашин и другой военной техники, оружие и боеприпасы.

Двадцать наиболее отличившихся в боях частей и соединений фронта удостоены почетного наименования "Виленский".

При подготовке материала использована информация Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество" и открытых источников.

Теги: история , Литва , Великая Отечественная война

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