Легенды о цветах расскажут в тюменской библиотеке

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Экологическая ярмарка, чтения, встречи, посвященные творчеству художника, спектакли и концертные программы пройдут в Тюмени 14 июля.

На экологической ярмарке в библиотеке №20 (ул. Пермякова, 6а/1) ребята, рассматривая кадры презентации, будут знакомиться с удивительным миром цветов, послушают легенды о возникновении цветов и об их полезных для человека свойствах. Начало в 10 часов.

Молодежный театр "Ангажемент" им. В. С. Загоруйко (ул. Олимпийская, 8а) в 11 часов ждет маленьких тюменцев на спектакль "Веселые страшилки". В 19 часов в "Ангажементе" начнется спектакль "Зойкина квартира".

На урок периодики в 11 часов в библиотекe №4 (ул. Ватутина, 14/1) приглашены читатели младшего и среднего школьного возраста. Они познакомятся с периодическими изданиями, которые выписывает библиотека, ответят на вопросы викторины, выступят в качестве корреспондентов.

Цель беседы "Мир глазами художника" в Доме культуры "Водник" (ул. Утешевская, 23): познакомить детей с творчеством Ивана Айвазовского. Начало в 11 часов.

Игра-путешествие, посвященная Году экологии в России, начнется в 11 часов 30 минут на уличной площадке Дома культуры "Орфей" (ул. 70 лет Октября, 5в).

Участники часа искусства в библиотеке №16 (ул. Олимпийская, 20а) узнают интересные факты из жизни Ивана Айвазовского, познакомятся с историей создания его известных картин. Начало в 12 часов.

В библиотеке №17 (ул. Игримская, 33) будут читаться отрывки из сказок Михаила Пришвина, Константина Паустовского, Виталия Бианки, Евгения Чарушина. Начало в 16 часов.

Центр русской культуры в 18 часов приглашает на праздник "Родные улочки" на дворовую площадку на ул. Судостроителей, 36, сообщает департамент культуры администрации Тюмени.