Обновленную "Тюменскую марку" обсудят за круглым столом

Фото ИА "Тюменская линия"

Круглый стол, посвященный условиям проведения конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства "Тюменская марка" в 2017 году, состоится в большом зале заседаний администрации Тюмени (ул. Первомайская, 20) 21 июля, начало в 15 часов.

Как сообщает городской департамент экономики и стратегического развития, в 2017 году состоится 15-я юбилейная выставка "Тюменская марка", в связи с чем поменялась концепция проведения конкурса, а именно: новые номинации, критерии оценки конкурсантов, автоматизация системы оценки, формат выставки, насыщенная деловая программа, новая категория экспертов и система награждения победителей.

Новая "Тюменская марка" удивит приятными сюрпризами участников конкурса и посетителей выставки.

Записаться на круглый стол можно на сайте конкурса: marka72.ru и по телефонам: 51-06-31, 51-06-32, 51-06-33