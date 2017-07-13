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Завод "Электросталь Тюмени" выходит на рынок конструкционного проката

14:53 13 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

До 5 тыс. тонн увеличил объемы реализации сортового конструкционного и фасонного проката металлургический завод "Электросталь Тюмени" (предприятие дивизиона "УГМК-Сталь") в июне. В целом же за месяц на предприятии произведено около 40 тыс. тонн продукции. На заводе успешно освоено производство круга, шестигранника, квадрата разных сечений от 10 до 40 мм, а также равнополочного уголка из высоколегированных и углеродистых сталей.

"В непростых условиях строительного рынка перед нами стоит задача оптимизировать портфель заказов, обеспечить эффективную загрузку мощностей, максимальное производство и реализацию конечной продукции", - отметил генеральный директор УГМК-Сталь Алексей Шрейдер.

Напомним, расширением номенклатуры на предприятии занялись в 2016 году, после ввода в эксплуатацию нового оборудования в крупных промышленных узлах. В электросталеплавильном цехе была запущена установка вакуумирования стали, а в прокатном введен в эксплуатацию редукционно-калибровочный блок, позволяющий производить горячекатаный прокат круглого и шестигранного сечения с высокой точностью геометрических размеров. Технологической цепочкой завода "Электросталь Тюмени" предусмотрено производство проката со специальной отделкой поверхности (обточка, правка, полировка, торцовка, снятие фаски), что позволяет получать прокат высшего качества.

Отметим, что в июле на предприятии планируют произвести 45 тыс. тонн металлопроката, из них около 7 тыс. тонн – под потребности машиностроительного сегмента. А в честь профессионального праздника награды получат 58 работников завода "Электросталь Тюмени". Заводчане будут отмечены корпоративными наградами, а также благодарственным письмом Тюменской областной думы и Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ, сообщает пресс-служба предприятия. 

 

Теги: Алексей Шрейдер , Электросталь-Тюмень , металлургия

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