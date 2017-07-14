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Диспансеризация выявила у викуловчан болезни сердца, костно-мышечной и эндокринной систем

08:39 14 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
www.tobmed.ru

1 тыс. 685 человек прошли первый этап диспансеризации в Викуловском районе с начала 2017 года.

Еще 660 человек прошли второй этап. По итогам самой многочисленной оказалась третья группа здоровья: пациенты с выставленным диагнозом. К первой группе (абсолютно здоров) отнесены 439 человек, ко второй (имеются факторы риска развития заболеваний) – 211.

Как рассказала врач по медицинской профилактике филиала областной больницы №4 в Викулово Виктория Озерянская, чаще всего у викуловчан выявляли заболевания сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем, эндокринные патологии. Более 60 заболеваний были выявлены у пациентов впервые, среди них болезни сердца и сосудов, эндокринной системы и желудочно-кишечного тракта.

Отметила Виктория Озерянская и снижение в районе числа курящих и пациентов с гиподинамией.

Евгения Шевцова

Теги: здравоохранение , Викуловский район , диспансеризация

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